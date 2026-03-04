logo_ukra

Ліки тепер продаватимуть на заправках: уряд ухвалив нове рішення для водіїв

Уряд ухвалив постанову №275, яка дозволяє автозаправним станціям офіційно продавати частину лікарських засобів. Очікується, що базові препарати стануть доступними для водіїв і пасажирів прямо під час подорожей.

4 березня 2026, 14:30
Автор:
Проніна Анна

В Україні змінюються правила доступу до лікарських засобів. Кабінет Міністрів ухвалив постанову №275 від 2 березня 2026 року, яка дозволяє мережам автозаправних станцій здійснювати роздрібну торгівлю певними медикаментами.

Ліки тепер продаватимуть на заправках: уряд ухвалив нове рішення для водіїв

В Україні дозволили продаж ліків на АЗС

Рішення спрямоване на те, щоб українці могли швидко придбати необхідні препарати під час подорожі або в нічний час, коли звичайні аптеки можуть бути зачинені.

Раніше продаж лікарських засобів поза аптечними закладами був суттєво обмежений. Нові ліцензійні умови відкривають можливість для АЗС продавати базові препарати, однак лише за дотримання визначених державою правил.

Зокрема, автозаправні станції повинні:

забезпечити належні умови зберігання медикаментів (температурний режим та контроль вологості)
отримати відповідні ліцензійні документи
дотримуватися встановлених правил реалізації лікарських засобів

При цьому перелік препаратів буде обмеженим. На заправках продаватимуть переважно безрецептурні ліки, які не потребують призначення лікаря.

Очікується, що у продажу можуть з’явитися:

жарознижувальні препарати
знеболювальні засоби
пластирі, бинти та антисептики
ліки від розладів шлунку
протиалергічні препарати

Постанова передбачає поступове впровадження нових правил. Частина змін, пов’язаних із ліцензуванням, набрала чинності 3 березня 2026 року.

Водночас мережі автозаправних станцій отримали приблизно шість місяців для підготовки: оформлення документів, облаштування місць зберігання та організації продажу медикаментів.

Тож масова поява лікарських засобів на заправках очікується протягом весни та літа 2026 року.

Попри спрощення доступу до медикаментів, контроль за їх якістю залишиться таким самим суворим, як і в аптеках. Перевірки умов зберігання препаратів здійснюватиме Державна служба України з лікарських засобів.

Експерти зазначають, що ціни на препарати на АЗС можуть бути трохи вищими через додаткову логістику. Втім ключовою перевагою стане доступність ліків 24 години на добу, особливо для водіїв і пасажирів, які перебувають у дорозі.

Читайте також в "Коментарях", чому в Україні різко дорожчає пальне. 



