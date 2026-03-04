Лекарства теперь будут продавать на заправках: правительство приняло новое решение для водителей

В Украине изменяются правила доступа к лекарственным средствам. Кабинет Министров принял постановление №275 от 2 марта 2026 года , разрешающее сетям автозаправочных станций осуществлять розничную торговлю определенными медикаментами.

В Украине разрешили продажу лекарств на АЗС

Решение направлено на то, чтобы украинцы могли быстро приобрести необходимые препараты во время поездки или в ночное время , когда обычные аптеки могут быть закрыты.

Ранее продажа лекарственных средств вне аптечных заведений была существенно ограничена. Новые лицензионные условия открывают возможность АЗС продавать базовые препараты, однако только при соблюдении определенных государством правил.

В частности, автозаправочные станции должны:

обеспечить надлежащие условия хранения медикаментов (температурный режим и контроль влажности)

получить соответствующие лицензионные документы

соблюдать установленные правила реализации лекарственных средств

При этом список препаратов будет ограничен. На заправках будут продавать преимущественно безрецептурные лекарства , не требующие назначения врача.

Ожидается, что в продаже могут появиться:

жаропонижающие препараты

обезболивающие средства

пластыри, бинты и антисептики

лекарства от расстройств желудка

противоаллергические препараты

Постановление предусматривает постепенное внедрение новейших правил. Часть изменений, связанных с лицензированием, вступила в силу 3 марта 2026 года .

В то же время сети автозаправочных станций получили около шести месяцев для подготовки : оформление документов, обустройство мест хранения и организации продажи медикаментов.

Поэтому массовое появление лекарственных средств на заправках ожидается в течение весны и лета 2026 года .

Несмотря на упрощение доступа к медикаментам, контроль за их качеством останется таким же строгим, как и в аптеках. Проверки условий хранения препаратов будет осуществлять Государственная служба Украины по лекарственным средствам .

Эксперты отмечают, что цены на препараты на АЗС могут быть несколько выше из-за дополнительной логистики. Впрочем, ключевым преимуществом станет доступность лекарства 24 часа в сутки , особенно для водителей и пассажиров, находящихся в пути.

