Лікарняні перевірятимуть суворо: МОЗ пояснило важливі зміни для українців

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
В Україні запровадили нові правила контролю за листками непрацездатності
Як повідомляють "Коментарі", про це йдеться у роз’ясненні Міністерства охорони здоров’я щодо змін до закону про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Ключове нововведення – перевірка медичних висновків тепер можлива лише із залученням уповноважених лікарів.
У МОЗ уточнили, що функції контролю чітко розмежували:
перевірку обґрунтованості лікарняних здійснюють уповноважені працівники Пенсійного фонду, але саме медичні висновки аналізують тільки лікарі.
Однією з головних змін стало те, що медичні заклади тепер можуть оскаржити рішення про “необґрунтований” лікарняний у досудовому порядку.
Раніше це було можливо лише через суд.
При цьому:
подання скарги автоматично зупиняє виплату компенсації та нарахування штрафів.
Якщо ж відповідь на скаргу не нададуть у визначений термін (30–45 днів),
вона вважається повністю задоволеною.
Залишається чинною норма про відповідальність лікаря за неправомірно оформлений лікарняний.
Водночас її обмежили:
тепер з лікаря можуть стягнути лише суму фактичної страхової виплати без урахування пені.
У законі також врегулювали питання паперових листків непрацездатності, які використовуються під час воєнного стану.
Вони залишаються чинними у виняткових випадках, коли неможливо оформити електронний документ.
Окрім цього, визначено порядок засвідчення копій лікарняних для людей, які працюють одночасно за трудовим договором і як підприємці.
У МОЗ нагадують:
більшість лікарняних в Україні вже оформлюються в електронному форматі, а паперові варіанти поступово відходять у минуле.
Нові правила набули чинності з 1 квітня 2026 року і мають зробити систему контролю більш прозорою та зрозумілою.
