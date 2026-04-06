Лікарняні перевірятимуть суворо: МОЗ пояснило важливі зміни для українців

В Україні змінили порядок перевірки лікарняних та медичних висновків про тимчасову непрацездатність.

Як повідомляють "Коментарі", про це йдеться у роз’ясненні Міністерства охорони здоров’я щодо змін до закону про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Ключове нововведення – перевірка медичних висновків тепер можлива лише із залученням уповноважених лікарів.

У МОЗ уточнили, що функції контролю чітко розмежували:

перевірку обґрунтованості лікарняних здійснюють уповноважені працівники Пенсійного фонду, але саме медичні висновки аналізують тільки лікарі.

Що змінилося для лікарень

Однією з головних змін стало те, що медичні заклади тепер можуть оскаржити рішення про “необґрунтований” лікарняний у досудовому порядку.

Раніше це було можливо лише через суд.

При цьому:

подання скарги автоматично зупиняє виплату компенсації та нарахування штрафів.

Якщо ж відповідь на скаргу не нададуть у визначений термін (30–45 днів),

вона вважається повністю задоволеною.

Відповідальність лікарів

Залишається чинною норма про відповідальність лікаря за неправомірно оформлений лікарняний.

Водночас її обмежили:

тепер з лікаря можуть стягнути лише суму фактичної страхової виплати без урахування пені.

Що з паперовими лікарняними

У законі також врегулювали питання паперових листків непрацездатності, які використовуються під час воєнного стану.

Вони залишаються чинними у виняткових випадках, коли неможливо оформити електронний документ.

Окрім цього, визначено порядок засвідчення копій лікарняних для людей, які працюють одночасно за трудовим договором і як підприємці.

Загальна ситуація

У МОЗ нагадують:

більшість лікарняних в Україні вже оформлюються в електронному форматі, а паперові варіанти поступово відходять у минуле.

Нові правила набули чинності з 1 квітня 2026 року і мають зробити систему контролю більш прозорою та зрозумілою.

