Больничные будут проверять строго: Минздрав объяснил важные изменения для украинцев

В Украине изменили порядок проверки больничных и медицинских заключения о временной нетрудоспособности.

Как сообщают " Комментарии ", об этом говорится в разъяснении Министерства здравоохранения относительно изменений в закон об общеобязательном государственном социальном страховании.

Ключевое нововведение – проверка медицинских выводов теперь возможна только с привлечением уполномоченных врачей .

В Минздраве уточнили, что функции контроля четко разграничивались:

проверку обоснованности больничных осуществляют уполномоченные работники Пенсионного фонда, но медицинские выводы анализируют только врачи.

Что изменилось для больниц

Одним из главных изменений стало то, что медицинские учреждения теперь могут обжаловать решение о необоснованном больничном в досудебном порядке .

Раньше это было возможно только через суд.

При этом:

подача жалобы автоматически останавливает выплату компенсации и начисление штрафов .

Если же ответ на жалобу не представят в определенный срок (30–45 дней),

она считается полностью удовлетворенной .

Ответственность врачей

Остается действующая норма об ответственности врача за неправомерно оформленный больничный.

В то же время ее ограничили:

теперь с врача могут взыскать только сумму фактической страховой выплаты без учета пени .

Что с бумажными больничными

В законе также урегулировали вопросы бумажных листков нетрудоспособности, используемых во время военного положения.

Они остаются в силе в исключительных случаях, когда невозможно оформить электронный документ.

Кроме того, определен порядок заверения копий больничных для людей, работающих одновременно по трудовому договору и как предприниматели.

Общая ситуация

В Минздраве напоминают:

большинство больничных в Украине уже оформляются в электронном формате , а бумажные варианты постепенно уходят в прошлое.

Новые правила вступили в силу с 1 апреля 2026 г. и должны сделать систему контроля более прозрачной и понятной.

