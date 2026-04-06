Больничные будут проверять строго: Минздрав объяснил важные изменения для украинцев

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
В Украине изменили порядок проверки больничных и медицинских заключения о временной нетрудоспособности.
В Украине введены новые правила контроля за листками нетрудоспособности
Как сообщают " Комментарии ", об этом говорится в разъяснении Министерства здравоохранения относительно изменений в закон об общеобязательном государственном социальном страховании.
Ключевое нововведение – проверка медицинских выводов теперь возможна только с привлечением уполномоченных врачей .
В Минздраве уточнили, что функции контроля четко разграничивались:
проверку обоснованности больничных осуществляют уполномоченные работники Пенсионного фонда, но медицинские выводы анализируют только врачи.
Одним из главных изменений стало то, что медицинские учреждения теперь могут обжаловать решение о необоснованном больничном в досудебном порядке .
Раньше это было возможно только через суд.
При этом:
подача жалобы автоматически останавливает выплату компенсации и начисление штрафов .
Если же ответ на жалобу не представят в определенный срок (30–45 дней),
она считается полностью удовлетворенной .
Остается действующая норма об ответственности врача за неправомерно оформленный больничный.
В то же время ее ограничили:
теперь с врача могут взыскать только сумму фактической страховой выплаты без учета пени .
В законе также урегулировали вопросы бумажных листков нетрудоспособности, используемых во время военного положения.
Они остаются в силе в исключительных случаях, когда невозможно оформить электронный документ.
Кроме того, определен порядок заверения копий больничных для людей, работающих одновременно по трудовому договору и как предприниматели.
В Минздраве напоминают:
большинство больничных в Украине уже оформляются в электронном формате , а бумажные варианты постепенно уходят в прошлое.
Новые правила вступили в силу с 1 апреля 2026 г. и должны сделать систему контроля более прозрачной и понятной.
