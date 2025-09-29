Рубрики
У Львові дитина під час уроку жувала ковпачок ручки, що робить дуже багато школярів, але цього разу все закінчилося операційною. Дівчинка проковтнула ковпачок, він вклинився у внутрішні органи і його вилучання було можливе лише при операції. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Дитячої Лікарні Святого Миколая.
Дівчинка жувала ручку під час уроку, а опинилася на операційному столі
"На бронхоскопії ми побачили стороннє тіло у лівому нижньодольовому бронху. Ковпачок був щільно вклинений, слизова набрякла. Витягнути через бронхоскоп — неможливо, спроби тривали біля 4-х годин.
Єдиний вихід — торакотомія (відкрита операція на грудній клітці). І все це через маленький шматочок пластику", – наголошують у лікарні.
Лікарі підкреслюють: це важливо знати кожному з батьків!
• Сторонні тіла в дихальних шляхах — одна з найчастіших причин раптової асфіксії у дітей.
• Ковпачки від ручок — особливо небезпечні: гладкі, слизькі, без виступів. Якщо вони без вентиляційного отвору, вони перекривають просвіт бронха чи трахеї повністю.
• У дитини є лише лічені хвилини, поки перекритий доступ повітря.
Порада для батьків:
• Купуйте дітям лише ручки з ковпачками, які мають отвір.
• Стежте, щоб діти не бігали з ручками в роті, не "жували" ковпачки.
• Якщо дитина раптово почала кашляти, захлинатися чи дихати зі свистом — це може бути стороннє тіло, і час тут іде на хвилини.
"Один ковпачок = велика операція. Один отвір у ковпачку = шанс уникнути трагедії.
Переважна більшість сторонніх тіл видаляється ендоскопічно, проте є випадки, коли єдиним варіантом залишається відкрите оперативне втручання", – наголошують лікарі.
