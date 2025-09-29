У Львові дитина під час уроку жувала ковпачок ручки, що робить дуже багато школярів, але цього разу все закінчилося операційною. Дівчинка проковтнула ковпачок, він вклинився у внутрішні органи і його вилучання було можливе лише при операції. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Дитячої Лікарні Святого Миколая.

Дівчинка жувала ручку під час уроку, а опинилася на операційному столі

"На бронхоскопії ми побачили стороннє тіло у лівому нижньодольовому бронху. Ковпачок був щільно вклинений, слизова набрякла. Витягнути через бронхоскоп — неможливо, спроби тривали біля 4-х годин. Єдиний вихід — торакотомія (відкрита операція на грудній клітці). І все це через маленький шматочок пластику", – наголошують у лікарні.

Лікарі підкреслюють: це важливо знати кожному з батьків!

• Сторонні тіла в дихальних шляхах — одна з найчастіших причин раптової асфіксії у дітей.

• Ковпачки від ручок — особливо небезпечні: гладкі, слизькі, без виступів. Якщо вони без вентиляційного отвору, вони перекривають просвіт бронха чи трахеї повністю.

• У дитини є лише лічені хвилини, поки перекритий доступ повітря.

Порада для батьків:

• Купуйте дітям лише ручки з ковпачками, які мають отвір.

• Стежте, щоб діти не бігали з ручками в роті, не "жували" ковпачки.

• Якщо дитина раптово почала кашляти, захлинатися чи дихати зі свистом — це може бути стороннє тіло, і час тут іде на хвилини.

"Один ковпачок = велика операція. Один отвір у ковпачку = шанс уникнути трагедії. Переважна більшість сторонніх тіл видаляється ендоскопічно, проте є випадки, коли єдиним варіантом залишається відкрите оперативне втручання", – наголошують лікарі.

