Девочка жевала ручку на уроке, а оказалась на операционном столе
commentss НОВОСТИ Все новости

Девочка жевала ручку на уроке, а оказалась на операционном столе

Девочка во время урока жевала ручку, что окончилось больницей

29 сентября 2025, 14:32
Автор:
Недилько Ксения

Во Львове ребенок во время урока жевал колпачок ручки, что делает очень много школьников, а на этот раз все закончилось операционной. Девочка проглотила колпачок, он вклинился во внутренние органы и его изъятие было возможно только при операции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Детской больницы Святого Николая.

"На бронхоскопии мы увидели инородное тело в левом нижнедолевом бронхе. Колпачок был плотно вклиненный, слизистая отечна. Вытащить через бронхоскоп невозможно, попытки продолжались около 4-х часов.

Единственный выход – торакотомия (открытая операция на грудной клетке). И все это из-за маленького кусочка пластика", – отмечают в больнице.

Врачи подчеркивают: это важно знать каждому родителю!

• Инородные тела в дыхательных путях — одна из наиболее частых причин внезапной асфиксии у детей.

• Колпачки от ручек – особенно опасные: гладкие, скользкие, без выступов. Если они без вентиляционного отверстия, они полностью перекрывают просвет бронха или трахеи.

• У ребенка есть только считанные минуты, пока перекрыт доступ воздуха.

Совет для родителей:

• Покупайте только ручки с колпачками, имеющими отверстие.

• Следите, чтобы дети не бегали с ручками во рту, не "жевали" колпачки.

• Если ребенок внезапно начал кашлять, захлебываться или дышать со свистом — это может быть инородное тело, и время идет на минуты.

"Один колпачок = большая операция. Одно отверстие в колпачке – шанс избежать трагедии.

Подавляющее большинство посторонних тел удаляется эндоскопически, однако есть случаи, когда единственным вариантом остается открытое оперативное вмешательство", – отмечают врачи.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что во Львове у 15-летней девочки из желудка достали 1 килограмм волос: все из-за вредной привычки.



