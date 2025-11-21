Держава звузила програму оздоровлення: санаторії безкоштовно надають лише одній категорії пенсіонерів

Державна програма санаторно-курортного оздоровлення до кінця року працює у звуженому форматі — безоплатні путівки нині доступні тільки пенсіонерам, які повернулися з російського полону. Саме цю категорію держава визнає пріоритетною для відновлення після пережитих травм і тривалого стресового впливу. За бажанням, людина може оформити поїздку разом із супроводжуючою особою. Про це повідомляє 24 канал.

Безоплатні санаторні путівки для пенсіонерів – хто справді може отримати їх до кінця року

Щоб отримати путівку, потрібно звернутися до Управління соціального захисту або в ЦНАП. Заявникові необхідно подати паспорт і ІПН, документальне підтвердження перебування в полоні та медичну довідку від сімейного лікаря, у якій зазначена рекомендація санаторно-курортного лікування. Після перевірки документів соцзахист оформлює направлення в оздоровчий заклад.

Окремо варто нагадати, що пенсіонери мають низку інших пільг, зокрема звільнення від земельного податку, безкоштовний проїзд у громадському транспорті, доступні паркувальні місця, право на безкоштовну юридичну допомогу та знижки на автострахування. Діють і вікові надбавки, які призначаються за індивідуальним порядком.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що у Раді заявили, що середня пенсія в Україні одна з найнижчих у Європі. Данило Гетманцев повідомив, що середній розмір пенсії в Україні становить 6 436 гривень, що є одним із найнижчих показників у Європі. Політик наголосив на необхідності проведення пенсійної реформи, скасуванні несправедливих спеціальних пенсій та запуску накопичувальної системи. У 2026 році заплановано підвищення мінімальної пенсії до 4 700 гривень.