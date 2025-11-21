Государство сузило программу оздоровления: санатории бесплатно предоставляют только одной категории пенсионеров.

Государственная программа санаторно-курортного оздоровления до конца года работает в суженном формате — бесплатные путевки доступны только пенсионерам, вернувшимся из российского плена. Именно эту категорию государство признает приоритетным для восстановления после пережитых травм и длительного стрессового воздействия. По желанию человек может оформить поездку вместе с сопровождающим лицом. Об этом сообщает 24 канал.

Бесплатные санаторные путевки для пенсионеров – кто действительно может получить их до конца года

Чтобы получить путевку, нужно обратиться в Управление социальной защиты или в ЦНАП. Заявителю необходимо предоставить паспорт и ИНН, документальное подтверждение пребывания в плену и медицинскую справку от семейного врача, где указана рекомендация санаторно-курортного лечения. После проверки документов соцзащита оформляет направление в оздоровительное заведение.

Отдельно стоит напомнить, что у пенсионеров есть ряд других льгот, в частности освобождение от земельного налога, бесплатный проезд в общественном транспорте, доступные парковочные места, право на бесплатную юридическую помощь и скидки на автострахование. Действуют и возрастные надбавки, назначаемые по индивидуальному порядку.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что в Раде заявили, что средняя пенсия в Украине одна из самых низких в Европе. Даниил Гетманцев сообщил, что средний размер пенсии в Украине составляет 6436 гривен, что является одним из самых низких показателей в Европе. Политик отметил необходимость проведения пенсионной реформы, отмены несправедливых специальных пенсий и запуска накопительной системы. В 2026 году запланировано повышение минимальной пенсии до 4700 гривен.