Ліки мають бути доступними для всіх, особливо в умовах холоду в домівках через обстріли енергосистеми та сильні морози. Таку заяву зробила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Аптекам приготуватися до перевірок: Свириденко зробила заяву

Вона наголосила, що Уряд доручив Міністерству охорони здоров’я та Держпродспоживслужбі слідкувати за цінами на лікарські засоби. У разі виявлення порушень в націнках Уряд буде реагувати і штрафувати таких субʼєктів господарювання.

" Для цього буде визначено список ліків, за яким МОЗ разом із Держлікслужбою будуть постійно відстежувати ціни в аптеках. Щотижневі звіти подаватимуться Кабінету Міністрів ", – підкреслила прем’єрка.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міський голова Києва Віталій Кличко провів нараду щодо ситуації з теплом та світлом у столиці та наголосив, яку допомогу містяни можуть отримати у такій кризовій ситуації.

"Я дав доручення, щоб у максимально ефективному режимі працювали пункти обігріву (адреси яких є на мапі в "Києві цифровому", на ресурсах міської влади). Їх у Києві розгорнуто, як ми говорили, понад 1200. Люди можуть там зігрітися, зарядити свої пристрої, випити гарячого чаю. І потрібно дати можливість тим, мешканцям, у яких немає тепла в квартирах, за їх бажання, залишатися на ніч в таких пунктах", – зазначив мер Києва.

Він підкреслив, що комунальники, які цілодобово відновлюють енергетику столиці, можуть розраховувати на додаткову оплату.