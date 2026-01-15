Лекарство должно быть доступным для всех, особенно в условиях холода в домах из-за обстрелов энергосистемы и сильных морозов. Такое заявление сделала премьер-министр Юлия Свириденко.

Аптекам приготовиться к проверкам: Свириденко сделала заявление

Она подчеркнула, что Правительство поручило Министерству здравоохранения и Госпродпотребслужбы следить за ценами на лекарственные средства. В случае выявления нарушений в наценках правительство будет реагировать и штрафовать таких субъектов хозяйствования.

" Для этого будет определен список лекарств, по которому Минздрав вместе с Гослекслужбой будут постоянно отслеживать цены в аптеках. Еженедельные отчеты будут представляться Кабинету Министров ", – подчеркнула премьер.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что городской голова Киева Виталий Кличко провел совещание по ситуации с теплом и светом в столице и подчеркнул, какую помощь горожане могут получить в такой кризисной ситуации.

"Я дал поручение, чтобы в максимально эффективном режиме работали пункты обогрева (адреса которых есть на карте в "Киеве цифровом", на ресурсах городских властей). Их в Киеве развернуто, как мы говорили, свыше 1200. Люди могут там согреться, зарядить свои устройства, выпить их желания, за их желание, за их возможность, дать желание в квартирах, выпить горячего чая. оставаться на ночь в таких пунктах", – отметил мэр Киева.

Он подчеркнул, что коммунальщики, круглосуточно восстанавливающие энергетику столицы, могут рассчитывать на дополнительную оплату.