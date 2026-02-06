«Жінки більше не потрібні»: світ здригнувся: у Китаї створили робота, якого не відрізнити від людини

У соціальних мережах усе частіше з’являються радикальні заяви на кшталт "жінки більше не потрібні". Ще донедавна це звучало як провокаційний жарт, але новина з Китаю змусила багатьох сприйняти такі слова серйозніше. У Шанхаї компанія DroidUp представила антропоморфного робота Moya, якого вже називають першим у світі зразком повної імітації людини.

На дотик тепла, дивиться в очі й реагує на емоції — у Китаї показали робота, який лякає навіть скептиків

Про це повідомляють профільні технологічні видання, зокрема InfoHightech та Weixin. За словами розробників, Moya відтворює не лише зовнішність, а й внутрішню структуру людського тіла — м’язи, жирові тканини та навіть температурні відчуття.

Презентація відбулася наприкінці січня 2026 року. Перед публікою з’явилася Moya в образі молодої жінки зростом близько 1,65 метра та вагою лише 32 кілограми. Робот вільно пересувався, підтримував зоровий контакт, кивав, реагував на людей і демонстрував різні емоції — від зацікавлення до легкої усмішки.

Особливе враження справила поверхня тіла. Вона виготовлена з екологічного силікону, який імітує шкіру, м’язи та підшкірний жир. Завдяки вбудованій системі підігріву температура “шкіри” тримається в межах 32–36°C, тому дотик до робота відчувається майже як контакт із живою людиною.

Обличчя Moya оснащене 25 приводами, що дозволяють передавати складну міміку — не лише базові емоції, а й ледь помітні м’язові скорочення, на які люди реагують інстинктивно. Для руху використовується оновлена платформа Walker 3 з легкими комірковими “м’язами”. Точність людської ходи сягає 92%, хоча деякі рухи все ще виглядають дещо штучно.

За словами керівника DroidUp Лі Цінду, головна ідея Moya — емоційний контакт, а не фізична сила. Робот створювався як компаньйон, доглядальниця або помічник для людей, яким бракує спілкування та підтримки.

Очікується, що Moya надійде у продаж уже у 2026 році. Орієнтовна ціна — близько 173 тисяч доларів. За ці гроші покупець отримає не просто техніку, а "теплу", уважну й емпатичну машину.

Саме це й викликало хвилю тривожних обговорень у соцмережах. Частина користувачів жартує, що людські стосунки тепер "програють алгоритмам", інші ж бачать у таких розробках небезпечну підміну живого спілкування штучним комфортом. Очевидно одне: поява Moya — ще один крок до світу, в якому межа між людиною та машиною стає дедалі тоншою.

