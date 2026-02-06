«Женщины больше не нужны»: мир вздрогнул: в Китае создали работа, которую не отличить от человека

В социальных сетях все чаще появляются радикальные заявления типа "женщины больше не нужны". Еще недавно это звучало как провокационная шутка, но новость из Китая заставила многих воспринять такие слова серьезнее. В Шанхае компания DroidUp представила антропоморфную работу Moya , которую уже называют первым в мире образцом полной имитации человека.

На ощупь теплая, смотрит в глаза и реагирует на эмоции — в Китае показали пугающий даже скептиков работа.

Об этом сообщают профильные технологические издания, в том числе InfoHightech и Weixin. По словам разработчиков, Moya воспроизводит не только внешность, но и внутреннюю структуру человеческого тела – мышцы, жировые ткани и даже температурные ощущения.

Презентация прошла в конце января 2026 года. Перед публикой появилась Moya в образе молодой женщины ростом около 1,65 метра и весом всего 32 килограмма. Робот свободно передвигался, поддерживал зрительный контакт, кивал, реагировал на людей и демонстрировал разные эмоции — от интереса к легкой улыбке.

Особое впечатление произвела поверхность тела. Она изготовлена из экологичного силикона, имитирующего кожу, мышцы и подкожный жир. Благодаря встроенной системе подогрева температура "кожи" держится в пределах 32-36 ° C , поэтому прикосновение к работе ощущается почти как контакт с живым человеком.

Лицо Moya оснащено 25 приводами , позволяющими передавать сложную мимику – не только базовые эмоции, но и едва заметные мышечные сокращения, на которые люди реагируют инстинктивно. Для движения используется обновленная платформа Walker 3 с легкими ячеистыми "мышцами". Точность человеческого шествия достигает 92% , хотя некоторые движения все еще выглядят несколько искусственно.

По словам руководителя DroidUp Ли Цинда, главная идея Moya – эмоциональный контакт , а не физическая сила. Робот создавался как компаньон, сиделка или помощник для людей, которым не хватает общения и поддержки.

Ожидается, что Moya поступит в продажу уже в 2026 году. Ориентировочная цена – около 173 тысяч долларов . За эти деньги покупатель получит не просто технику, а теплую, внимательную и эмпатическую машину.

Именно это вызвало волну тревожных обсуждений в соцсетях. Часть пользователей шутит, что человеческие отношения теперь "проигрывают алгоритмам", а другие видят в таких разработках опасную замену живого общения искусственным комфортом . Очевидно одно: появление Moya — еще один шаг к миру, в котором граница между человеком и машиной становится все тоньше.

Читайте также в "Комментариях", которые есть 3 неочевидные вещи, решающие судьбу первого свидания.