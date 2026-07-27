Як спека впливає на поведінку людей: результати дослідження шокували навіть вчених

Літня задуха в оселі дедалі частіше стає причиною не лише дискомфорту. Для багатьох вона закінчується зіпсованим настроєм і конфліктами з рідними.

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

Саме такі результати отримали автори опитування, у якому взяли участь дві тисячі жителів Великої Британії, пише видання Express.

Близько 53% учасників чесно відповіли, що в спекотні дні набагато легше виходять із себе. Через це вдома частіше виникають суперечки. Ще 25% кажуть, що під час спеки поводяться не так, як зазвичай, і самі це помічають.

Найважче люди переносять ночі. Майже сім із десяти опитаних скаржаться, що нормально виспатися не вдається. Коли сон стає уривчастим, страждає все інше: падає концентрація, важче працювати, немає бажання займатися домашніми справами чи проводити час із друзями. Частина британців навіть відмовляється від домашніх зустрічей, якщо в будинку занадто душно.

Поведінкова психологиня Джо Хеммінгс пояснює, що проблема накопичується поступово.

“Поганий сон, тривалий дискомфорт і відчуття неможливості втекти від спеки — все це може вплинути на наше терпіння, настрій і здатність регулювати емоції”, — сказала вона.

На її думку, кількох ночей без нормального відпочинку достатньо, щоб людина почала гостріше реагувати навіть на звичайні побутові ситуації.

Попри це, універсального способу врятуватися від спеки більшість британців так і не знайшла. Найчастіше вдома використовують вентилятори, однак ефективними їх назвали лише 19% учасників опитування. Водночас 85% переконані, що аномально тепле літо вже перестало бути рідкістю.

Автори опитування роблять простий висновок: комфортна температура в оселі потрібна не лише для гарного самопочуття. Від неї залежить сон, працездатність і навіть те, наскільки спокійною буде атмосфера вдома.

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