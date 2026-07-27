Как жара влияет на поведение людей: результаты исследования шокировали даже ученых

Летняя духота в доме все чаще становится причиной не только дискомфорта. Для многих она заканчивается испорченным настроением и конфликтами с родными.

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

Именно такие результаты получили авторы опроса, в котором приняли участие две тысячи жителей Великобритании, пишет издание Express.

Около 53% участников честно ответили, что в жаркие дни гораздо легче выходят из себя. Поэтому дома чаще возникают споры. Еще 25% говорят, что во время жары ведут себя не так, как обычно, и сами это замечают.

Тяжелее всего люди переносят ночи. Почти семь из десяти опрошенных жалуются, что нормально выспаться не удается. Когда сон становится отрывочным, страдает все остальное: падает концентрация, труднее работать, нет желания заниматься домашними делами или проводить время с друзьями. Часть британцев даже отказывается от домашних встреч, если в доме слишком душно.

Поведенческая психология Джо Хэммингс объясняет, что проблема накапливается постепенно.

"Плохой сон, длительный дискомфорт и ощущение невозможности уйти от жары — все это может повлиять на наше терпение, настроение и способность регулировать эмоции", — сказала она.

По ее мнению, нескольких ночей без нормального отдыха достаточно, чтобы человек стал острее реагировать даже на обычные бытовые ситуации.

Несмотря на это, универсального способа спастись от жары большинство британцев так и не нашли. Чаще дома используют вентиляторы, однако эффективными их назвали лишь 19% участников опроса. В то же время, 85% убеждены, что аномально теплое лето уже перестало быть редкостью.

Авторы опроса делают простой вывод: комфортная температура в доме нужна не только для хорошего самочувствия. От нее зависит сон, работоспособность и даже то, как спокойной будет атмосфера дома.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие симптомы в жару указывают на проблемы с сердцем.