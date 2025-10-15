Ринок карток Pokémon виявився прибутковішим за Уолл-стріт: з 2004 року він зріс на 3 821%, тоді як S&P 500 додав "всього" 483%.

Як Пікачу допоможе купити будинок: картки Покемон стали справжньою інвестицією

Найрідкісніші екземпляри — на кшталт Pikachu Illustrator — йдуть на аукціонах за мільйони і вже вважаються повноцінним інвестиційним активом, передає CBS.

Коли наприкінці 1990-х років на сцені з'явилися картки покемонів, більшість гравців та колекціонерів ніколи не очікували, що вони можуть коштувати тисячі доларів через 25 років. Згідно зі статтею у Wall Street Journal, деякі картки покемонів мали понад 3000% рентабельності інвестицій з 2004 року, що перевершило зростання S&P 500 за той самий час.

"Це божевілля, бо люди купували картки покемонів як ігрову гру в дитинстві. Ви інвестували від 4 до 5 доларів у колоду карток", — сказав Род Крошієр, власник магазину карток Pokémon Trainer Universe у Франкліні, штат Массачусетс. "За ці картки ви б заплатили пару доларів. Двадцять п’ять років потому ці картки (вартують) тисячі доларів".

Картки покемонів – це гра, в яку люди грають і змагаються на турнірах. Гра є тим, що живить її продовження, але гроші надходять від колекціонування.

Найвища цінність після пандемії

"Початок пандемії змусив людей виходити на горища в пошуках карт, які в них були. Їм потрібно було чимось зайнятися, тому вони знову почали захоплюватися покемонами", – сказав Крош’єр. "На початку пандемії ціни на карти були майже на найнижчому рівні, а в кінці пандемії вони були на найвищому рівні за всю історію".

У хобі якість – це найважливіше. Професійні компанії з оцінювання оцінюють картки за їхнім станом, і зазвичай це за шкалою від 1 до 10. Найбільше грошей принесе картка з 10 балами у відмінному стані.

"Ви отримуєте оцінені ідеальні зразки цих карток, тому їхня кількість дуже мала. Через те, що ніхто не дбав про свої картки, багато з них були повернуті як картки нижчого рівня", – сказав Крош’єр, пояснюючи рідкість деяких карток. "Наприклад, якщо у вас є картка з папки, яку зберегла дитина, вона, можливо, матиме оцінку 3 або 4, або, можливо, 5 за шкалою від 1 до 10".

Вплив інфлюенсерів

У 2020 році ютубер Логан Пол придбав картку покемона в іншого колекціонера за 150 000 доларів. Його картка, Чарізарда 10-го класу першого видання, вважається святим Граалем карток покемонів. Крошієр сказав, що інфлюенсери та знаменитості можуть тимчасово збільшити вартість певної картки лише за допомогою свого відеоконтенту.

"Люди в аудиторії вийдуть і знайдуть ці картки, і вони захочуть розділити те саме хвилювання, а часом мати такі ж картки", – сказав Крош’єр.

У магазині Крош'єра також є запечатані колоди карт, що датуються кінцем 1990-х років. Одна з таких запечатаних колод може коштувати тисячі доларів, і люди купують їх, сподіваючись отримати рідкісну, старовинну карту, яка була захищена в упаковці протягом десятиліть. Деякі люди навіть тестують колоди.

"Коли ви зважуєте пакунки, це покаже вам, чи це хороший пакунок, чи поганий", – сказав Крош’єр.

Найдорожчі картки мають голографічну фольгу на цьому малюнку, яка робить їх блискучими та привабливими. Крош'єр сказав, що фольга може збільшити вагу картки всередині та компенсувати загальну вагу колоди.

"Голографічні картки спочатку були бажаними, бо вони блискучі, а людям просто подобається блискучий картон", – сказав Крош’єр.

Тепер колекціонери можуть продавати ці голографічні картки як початковий внесок за будинок.

