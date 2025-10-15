Как Пикачу поможет купить дом: карточки Покемона стали настоящей инвестицией

Рынок карт Pokémon оказался прибыльнее Уолл-стрит: с 2004 года он вырос на 3 821%, тогда как S&P 500 прибавил "всего" 483%.

Как Пикачу поможет купить дом: карточки Покемон стали настоящей инвестицией

Самые редкие экземпляры — типа Pikachu Illustrator — идут на аукционах за миллионы и уже считаются полноценным инвестиционным активом, передает CBS.

Когда в конце 1990-х годов на сцене появились карточки покемонов, большинство игроков и коллекционеров никогда не ожидали, что они могут стоить тысячи долларов через 25 лет. Согласно статье в Wall Street Journal, некоторые карты покемонов имели более 3000% рентабельности инвестиций с 2004 года, что превзошло рост S&P 500 за то же время.

"Это безумие, потому что люди покупали карточки покемонов как игровую игру в детстве. Вы инвестировали от 4 до 5 долларов в колоду карт", — сказал Род Крошиер, владелец магазина карт Pokémon Trainer Universe во Франклине, штат Массачусетс. "За эти карты вы бы заплатили пару долларов. Двадцать пять лет спустя эти карты (стоят) тысячи долларов".

Карточки покемонов – это игра, в которую люди играют и соревнуются на турнирах. Игра является тем, что питает ее продление, но деньги поступают от коллекционирования.

Самая высокая ценность после пандемии

"Начало пандемии заставило людей выходить на чердаки в поисках карт, которые у них были. Им нужно было чем-то заняться, поэтому они снова начали увлекаться покемонами", – сказал Крошьер. "В начале пандемии цены на карты были почти на самом низком уровне, а в конце пандемии они были на самом высоком уровне за всю историю".

В хобби качество – это самое важное. Профессиональные компании по оценке оценивают карточки по их состоянию, и обычно это по шкале от 1 до 10. Больше всего денег принесет карточка с 10 баллами в отличном состоянии.

"Вы получаете оцененные идеальные образцы этих карт, поэтому их количество очень мало. Из-за того, что никто не заботился о своих карточках, многие из них были возвращены как карты низшего уровня", – сказал Крошьер, объясняя редкость некоторых карт. "Например, если у вас есть карточка из папки, которую сохранил ребенок, она, возможно, будет оценить 3 или 4, или, возможно, 5 по шкале от 1 до 10".

Влияние инфлюэнсеров

В 2020 году ютубер Логан Пол приобрел карту покемона у другого коллекционера за 150 000 долларов. Его карточка, Чаризарда 10-го класса первого издания, считается святым Граалем карт покемонов. Крошьер сказал, что инфлюэнсеры и знаменитости могут временно увеличить стоимость определенной карты только с помощью своего видеоконтента.

"Люди в аудитории выйдут и найдут эти карточки, и они захотят разделить то же волнение, а иногда иметь такие же карты", – сказал Крошьер.

В магазине Крошьера также запечатаны бревна карт, датируемые концом 1990-х годов. Одна из таких запечатанных бревен может стоить тысячи долларов, и люди покупают их, надеясь получить редкую, старинную карту, которая была защищена в упаковке в течение десятилетий. Некоторые люди даже тестируют бревна.

"Когда вы взвешиваете пакеты, это покажет вам, хороший ли это пакет или плохой", – сказал Крошьер.

Самые дорогие карты имеют голографическую фольгу на этой картинке, которая делает их блестящими и привлекательными. Крошьер сказал, что фольга может увеличить вес карты внутри и компенсировать общий вес бревна.

"Голографические карточки сначала были желательны, потому что они блестящие, а людям просто нравится блестящий картон", – сказал Крошьер.

Теперь коллекционеры могут продавать эти голографические карты в качестве первоначального взноса за дом.

Напомним, портал "Комментарии" писал, какие другие вещи с детства теперь имеют большую ценность для коллекционеров.