Від смертельного укусу до дива: історія 15-річної дівчини, яка вижила після сказу

Один укус кажана у церкві ледь не коштував життя, але відчайдушний план лікаря врятував дівчину і змінив медичні підходи назавжди.

13 січня 2026, 16:28
12 вересня 2004 року звичайна недільна служба в церкві Святого Патрика у місті Фонд-дю-Лак, штат Вісконсин, перетворилася на початок історії, що здивувала весь світ. 15-річна Джанна Ґізе підняла маленького кажана і отримала укус, який згодом призвів до розвитку сказу. За появою перших симптомів лікарі стверджували, що шансів на порятунок немає. Про це повідомляє видання "ForumDaily".

Від смертельного укусу до дива: історія 15-річної дівчини, яка вижила після сказу

Джанна Ґізе пережила сказ після появи симптомів і стала живим доказом медицини

Джанна була у церкві разом із мамою, коли невеликий кажан почав літати під склепінням храму. Один зі служителів ударив по тварині, і вона впала на підлогу біля верхньої сходинки. Джанна, яка завжди любила тварин, вирішила обережно винести її надвір. Але кажан вкусив її за лівий вказівний палець. Мама обробила ранку перекисом водню, і дівчина не зверталася до лікарів — здавалося, що це дрібниця.

Минуло 37 днів, і Джанна відчула перші серйозні симптоми: сильну втому, тремтіння, проблеми з координацією та труднощі з ходьбою. Вона ледь могла писати тест PSAT і змушена була пропустити волейбольну гру. Лікарі у місцевій лікарні перевіряли всі можливі діагнози — безрезультатно. Тільки після переведення Джанни до Дитячої лікарні Вісконсина і відправки аналізів у Центри контролю та профілактики захворювань у Джорджії підтвердили сказ.

Лікар Родні Віллоубі вирішив ризикнути. Усі відомі методи на той момент вважалися безсилими після появи симптомів. Віллоубі запропонував ввести Джанну в медикаментозний сон, щоб максимально знизити активність мозку та дати організму шанс боротися з вірусом. Батьки погодилися.

18 жовтня 2004 року дівчина була введена у сон. Чотирнадцять днів вона перебувала між критичними станами, і ніхто не міг передбачити, чи прокинеться вона. Коли лікарі почали обережно виводити її з медикаментозного сну, відбулося неймовірне: Джанна була при свідомості і здорова. Вона стала першою людиною в історії, якій вдалося пережити сказ після появи симптомів без попередньої вакцинації.

1 січня 2005 року Джанна поїхала додому, тримаючи в руках м’яку іграшку. Відновлення було складним: довелося заново навчитися ходити, говорити та писати. Але вона впоралася і у 2007 році закінчила школу з відзнакою. Потім вступила до університету Marian, здобула освіту та вийшла заміж. На її весільній сукні було татуювання з кажаном у хресті та написом "Miracles happen" із датою 12 вересня 2004 року.

Сьогодні Джанна працює в Дитячому музеї Фонд-дю-Лака та виховує трьох дітей. Вона стала послом Глобального альянсу з контролю сказу і активно розповідає свою історію, нагадуючи: після укусу дикої тварини потрібно негайно звертатися до лікаря, адже сказ і досі залишається смертельно небезпечним.

Сказ — надзвичайно небезпечна хвороба, і навіть невеликий контакт із підозрілою твариною, подряпина чи укус можуть призвести до трагедії. Не варто чекати появи симптомів — це вже точка неповернення, врятувати людину неможливо. Краще перестрахуватися і звернутися до лікарні відразу після інциденту.

Читайте також в "Коментарях", що названо небезпечні симптоми раку, які плутають з іншими хворобами. 



