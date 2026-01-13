Від смертельного укусу до дива: історія 15-річної дівчини, яка вижила після сказу

12 вересня 2004 року звичайна недільна служба в церкві Святого Патрика у місті Фонд-дю-Лак, штат Вісконсин, перетворилася на початок історії, що здивувала весь світ. 15-річна Джанна Ґізе підняла маленького кажана і отримала укус, який згодом призвів до розвитку сказу. За появою перших симптомів лікарі стверджували, що шансів на порятунок немає. Про це повідомляє видання "ForumDaily".

Джанна Ґізе пережила сказ після появи симптомів і стала живим доказом медицини

Джанна була у церкві разом із мамою, коли невеликий кажан почав літати під склепінням храму. Один зі служителів ударив по тварині, і вона впала на підлогу біля верхньої сходинки. Джанна, яка завжди любила тварин, вирішила обережно винести її надвір. Але кажан вкусив її за лівий вказівний палець. Мама обробила ранку перекисом водню, і дівчина не зверталася до лікарів — здавалося, що це дрібниця.

Минуло 37 днів, і Джанна відчула перші серйозні симптоми: сильну втому, тремтіння, проблеми з координацією та труднощі з ходьбою. Вона ледь могла писати тест PSAT і змушена була пропустити волейбольну гру. Лікарі у місцевій лікарні перевіряли всі можливі діагнози — безрезультатно. Тільки після переведення Джанни до Дитячої лікарні Вісконсина і відправки аналізів у Центри контролю та профілактики захворювань у Джорджії підтвердили сказ.

Лікар Родні Віллоубі вирішив ризикнути. Усі відомі методи на той момент вважалися безсилими після появи симптомів. Віллоубі запропонував ввести Джанну в медикаментозний сон, щоб максимально знизити активність мозку та дати організму шанс боротися з вірусом. Батьки погодилися.

18 жовтня 2004 року дівчина була введена у сон. Чотирнадцять днів вона перебувала між критичними станами, і ніхто не міг передбачити, чи прокинеться вона. Коли лікарі почали обережно виводити її з медикаментозного сну, відбулося неймовірне: Джанна була при свідомості і здорова. Вона стала першою людиною в історії, якій вдалося пережити сказ після появи симптомів без попередньої вакцинації.

1 січня 2005 року Джанна поїхала додому, тримаючи в руках м’яку іграшку. Відновлення було складним: довелося заново навчитися ходити, говорити та писати. Але вона впоралася і у 2007 році закінчила школу з відзнакою. Потім вступила до університету Marian, здобула освіту та вийшла заміж. На її весільній сукні було татуювання з кажаном у хресті та написом "Miracles happen" із датою 12 вересня 2004 року.

Сьогодні Джанна працює в Дитячому музеї Фонд-дю-Лака та виховує трьох дітей. Вона стала послом Глобального альянсу з контролю сказу і активно розповідає свою історію, нагадуючи: після укусу дикої тварини потрібно негайно звертатися до лікаря, адже сказ і досі залишається смертельно небезпечним.

Сказ — надзвичайно небезпечна хвороба, і навіть невеликий контакт із підозрілою твариною, подряпина чи укус можуть призвести до трагедії. Не варто чекати появи симптомів — це вже точка неповернення, врятувати людину неможливо. Краще перестрахуватися і звернутися до лікарні відразу після інциденту.

