От смертельного укуса до чуда: история 15-летней девушки, выжившей после бешенства

12 сентября 2004 года обычная воскресная служба в церкви Святого Патрика в городе Фонд-дю-Лак, штат Висконсин, превратилась в начало истории, удивившей весь мир. 15-летняя Джанна Гизе подняла маленькую летучую мышь и получила укус, который впоследствии привел к развитию бешенства . По появлению первых симптомов врачи утверждали, что шансов на спасение нет. Об этом сообщает издание ForumDaily.

Джанна Гизе пережила бешенство после появления симптомов и стала живым доказательством медицины

Джанна была в церкви вместе с мамой, когда небольшая летучая мышь начала летать под сводом храма. Один из служителей ударил по животному, и оно упало на пол у верхней ступени. Джанна, всегда любившая животных, решила осторожно вынести ее на улицу. Но летучая мышь укусила ее за левый указательный палец . Мама обработала утро перекисью водорода, и девушка не обращалась к врачам – казалось, что это мелочь.

Прошло 37 дней , и Джанна испытала первые серьезные симптомы: сильную усталость, дрожь, проблемы с координацией и трудности с ходьбой. Она едва могла писать тест PSAT и вынуждена была пропустить волейбольную игру. Врачи в местной больнице проверяли все возможные диагнозы безрезультатно. Только после перевода Джанны в Детскую больницу Висконсина и отправку анализов в Центры контроля и профилактики заболеваний в Джорджии подтвердили бешенство.

Врач Родни Уиллоуби решил рискнуть . Все известные методы в тот момент считались бессильными после появления симптомов. Уиллоуби предложил ввести Джанну в медикаментозный сон, чтобы максимально снизить активность мозга и дать организму шанс бороться с вирусом. Родители согласились.

18 октября 2004 года девушка была введена в сон. Четырнадцать дней она находилась между критическими состояниями , и никто не мог предвидеть, проснется ли она. Когда врачи начали осторожно выводить ее из медикаментозного сна, произошло невероятное: Джанна была в сознании и здорова. Она стала первым человеком в истории, которому удалось пережить бешенство после появления симптомов без предварительной вакцинации .

1 января 2005 года Джанна уехала домой, держа в руках мягкую игрушку. Восстановление было сложно: пришлось заново научиться ходить, говорить и писать. Но она справилась и в 2007 году окончила школу с отличием. Потом поступила в университет Marian, получила образование и вышла замуж. На ее свадебном платье была татуировка с летучей мышью и надписью "Miracles happen" с датой 12 сентября 2004 года .

Сегодня Джанна работает в Детском музее Фонд-дю-Лака и воспитывает троих детей. Она стала послом Глобального альянса по контролю бешенства и активно рассказывает свою историю, напоминая: после укуса дикого животного нужно немедленно обращаться к врачу , ведь бешенство до сих пор остается смертельно опасным.

Бешенство — чрезвычайно опасная болезнь , а также небольшой контакт с подозрительным животным, царапина или укус могут привести к трагедии. Не стоит ждать появления симптомов – это уже точка невозврата, спасти человека невозможно. Лучше перестраховаться и обратиться в больницу сразу после инцидента.

