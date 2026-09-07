Ви все життя говорили "лічі" неправильно? Ось звідки взялася плутанина

Назва лічі давно знайома любителям екзотичних фруктів, проте з його вимовою все не так просто. Особливо це помітно, коли йдеться про англійське слово lychee. Виявляється, звичний варіант вимови не єдиний, а суперечка навколо назви має цілком зрозумілі історичні причини.

Екзотичний фрукт лічі. Фото: aleksandra85foto / Pixabay

Чому виникла плутанина

Назва фрукта прийшла в англійську з китайської. При цьому китайські слова у різні періоди передавалися європейськими мовами за допомогою різних систем транслітерації. Через це однакові ієрогліфи могли перетворюватися на різні латинські написання, які потім впливали і на вимову.

Додаткову плутанину створило поширення фруктів у різних країнах. Англійське lychee закріпилося відразу в кількох мовних традиціях, тому згодом з'явилися варіанти, що відрізняються звучанням.

В американській англійській поширений варіант, близький до "лайчі". У британській англійській можна почути вимову, яка більше нагадує звичну "лічі". Різниця пов'язана не з помилкою мовця, а з історією запозичення слова та особливостями різних мовних традицій.

Як правильно вимовляти lychee

Виходить, що однозначно назвати один варіант єдино правильним не можна. Вимова залежить від регіону, словника та мовного середовища, в якому використовується слово.

Тому, якщо ви звикли говорити "лічі", це зовсім не означає, що ви промовляєте назву неправильно. Такий варіант справді використовується в англійській мові. При цьому у США набагато частіше можна почути інше звучання.

Цікаво, що подібна ситуація характерна не тільки для лічі. Багато назв продуктів, рослин і страв приходили в англійську з інших мов і з часом набували кількох варіантів вимови. Тому відмінності у звучанні ще не означають, що один із варіантів обов'язково є помилкою.

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