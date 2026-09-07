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Вы всю жизнь говорили "личи" неправильно? Вот откуда взялась путаница

Как правильно произносить lychee: почему у названия популярного экзотического фрукта сразу несколько вариантов и какой из них считается правильным.

7 сентября 2026, 18:01
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Сергій Кречмаровський

Название личи давно знакомо любителям экзотических фруктов, однако с его произношением всё не так просто. Особенно это заметно, когда речь идёт об английском слове lychee. Оказывается, привычный вариант произношения не единственный, а спор вокруг названия имеет вполне объяснимые исторические причины.

Вы всю жизнь говорили "личи" неправильно? Вот откуда взялась путаница

Экзотический фрукт личи. Фото: aleksandra85foto / Pixabay

Почему возникла путаница

Название фрукта пришло в английский язык из китайского. При этом китайские слова в разные периоды передавались европейскими языками с помощью различных систем транслитерации. Из-за этого одинаковые иероглифы могли превращаться в разные латинские написания, которые затем влияли и на произношение.

Дополнительную путаницу создало распространение фрукта в разных странах. Английское lychee закрепилось сразу в нескольких языковых традициях, поэтому со временем появились варианты, которые отличаются звучанием.

В американском английском распространён вариант, близкий к "лайчи". В британском английском можно услышать произношение, которое больше напоминает привычное "личи". Разница связана не с ошибкой говорящего, а с историей заимствования слова и особенностями разных языковых традиций.

Как правильно произносить lychee

Получается, что однозначно назвать один вариант единственно правильным нельзя. Произношение зависит от региона, словаря и языковой среды, в которой используется слово.

Поэтому если вы привыкли говорить "личи", это вовсе не означает, что вы произносите название неправильно. Такой вариант действительно используется в английской речи. При этом в США гораздо чаще можно услышать другое звучание.

Интересно, что подобная ситуация характерна не только для личи. Многие названия продуктов, растений и блюд приходили в английский из других языков и со временем приобретали несколько вариантов произношения. Поэтому различия в звучании ещё не означают, что один из вариантов обязательно является ошибкой.

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