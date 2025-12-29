Вчені таки знайшли Ноїв Ковчег: нові відкриття в Туреччині знову сколихнули світову науку

Археологічні дослідження на сході Туреччини знову повернули у центр уваги одну з найдавніших біблійних загадок людства — історію Ноєвого ковчега. Йдеться про геологічний об’єкт Дюрупінар, який уже десятиліттями викликає суперечки між науковцями, богословами та прихильниками біблійної історії Потопу. Про це повідомляє Мirror.

Археологи виявили сліди людської діяльності на об’єкті, який десятиліттями вважають можливим Ноєвим ковчегом

Нове дослідження проводила спільна група фахівців Стамбульського технічного університету та Університету Агри Ібрагім Чечен. За словами учасників експедиції, результати аналізу ґрунтів можуть свідчити про людську діяльність у цьому районі близько п’яти тисяч років тому — період, який частина дослідників пов’язує з біблійними подіями.

Об’єкт Дюрупінар являє собою формацію завдовжки приблизно 157 метрів, що має чіткі обриси, схожі на корпус великого човна. Саме ця форма і стала причиною того, що місце неодноразово називали можливими рештками Ноєвого ковчега.

Що саме виявили археологи

Професор Фарук Каї з Університету Агри повідомив, що під час досліджень було знайдено:

фрагменти кераміки , які зазвичай пов’язують із присутністю людей;

полігенні глини — складні суміші глини, мулу та піску, які, за словами вчених, не є типовими для звичайних геологічних процесів ;

залишки морських організмів у зразках ґрунту.

"Керамічні фрагменти прямо вказують на людську діяльність у цьому регіоні. Аналогічних структур у світі майже не зафіксовано", — зазначив професор Каї.

На думку дослідників, такі знахідки можуть свідчити або про перебування тут великого судна, або про існування поселення в епоху енеоліту — приблизно близько 3000 року до нашої ери.

Біблійний контекст і реакція суспільства

Науковці звертають увагу, що цей часовий період приблизно збігається з біблійною хронологією життя Ноя, що й викликало нову хвилю інтересу не лише серед археологів, а й серед богословів та християнських дослідників.

Водночас команда наполягає на необхідності обмежити доступ до об’єкта, адже туристи можуть пошкодити ґрунти або вивезти потенційно цінні артефакти. Вчені закликають надати території спеціальний охоронний статус.

Скепсис не зникає

Попри резонансні заяви, значна частина наукової спільноти залишається обережною. Більшість геологів вважають, що формація Дюрупінар має природне походження, а її структура пояснюється ущільненою глиною та наявністю залізовмісного лимоніту.

Ще у 1990-х роках американський геолог Лоренс Коллінз заявляв, що породи, які дехто вважає залишками ковчега, молодші за прилеглі геологічні шари, що суперечить біблійній версії.

Відкрите питання для науки і віри

Нові знахідки не ставлять остаточної крапки в дискусії про існування Ноєвого ковчега, однак знову змушують науковців серйозно говорити про біблійні тексти як про можливе відображення реальних історичних подій.

Для багатьох ці відкриття стають нагадуванням, що межа між наукою, історією та вірою залишається відкритою, а давні тексти й досі здатні ставити перед людством складні й незручні запитання.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав про жінку, яка народила дитину і віддала її на трансплантацію органів.