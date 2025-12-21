Вчені шоковані: як живуть люди, які доживають до 120 років і більше

Українські та світові науковці захоплено досліджують феномен людей, які перетинають позначку у 120 років. Щоденні звички цих суперстолітніх вражають простотою і разом із тим надзвичайною ефективністю.

Секрети довголіття: наука розкрила неймовірні звички суперстолітніх (Фото илюстративне)

В Окінаві журналісти спостерігали за місцевими довгожителями: люди ранком виходять на прогулянку, займаються легкими вправами, спілкуються із сусідами та рідними, і ніколи не поспішать снідати. В їхніх будинках панує спокій та порядок, а на столі – овочі, бобові, риба і горіхи. Ніяких складних дієт чи екзотичних добавок – лише перевірені часом продукти.

Наукові дослідження підтверджують: це не випадковість. Менше калорій, але більше руху і позитивного настрою – формула, яка працює, як показує статистика. У цих людей завжди активне соціальне життя: вони підтримують зв’язок із друзями та сім’єю, не залишаються наодинці із проблемами. Стресу і конфліктів вони уникають, і саме це допомагає їхньому організму протистояти хворобам.

"Дивишся на таких людей і розумієш, що секрет у балансі. Не треба нічого надзвичайного, просто життя має бути наповненим, рухливим і осмисленим", – коментує український геронтолог Андрій Ковх.

Ще один дивовижний момент – сон. Суперстолітні сплять близько семи годин, не намагаючись "нагнати" годинник, і при цьому прокидаються енергійними. Науковці пояснюють це правильною роботою біоритмів та ефективним відновленням організму.

Місцеві медики додають, що маленькі радощі, як келих вина чи улюблений десерт, також входять до їхнього ритуалу. І це не шкодить здоров’ю, а навіть підтримує емоційний баланс, який так важливий для довгого життя.

Станом на сьогодні, довгожителі в "блакитних зонах" зберігають активність, ведуть власне господарство і залишаються соціально інтегрованими навіть після столітнього віку. Українські науковці зазначають, що це показує: довголіття доступне кожному, якщо навчитися поєднувати прості фізичні, психологічні та соціальні практики.

Іншими словами, секрет життя понад століття – це не магія, а щоденні звички, доступні кожному з нас. Можливо, настав час переглянути свій день і взяти приклад із тих, хто перетнув позначку у 120 років.

До слова, найстарішою верифікованою людиною була Жанна Кальман (122 роки, 164 дні), а найстарша наша сучасниця – жінка на ім'я Етель Катерхем, якій понад 116 років.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав, як зміцнити імунітет за 7 днів.