Ученые в шоке: как живут люди, доживающие до 120 лет и более

Украинские и мировые ученые увлеченно исследуют феномен людей, пересекающих отметку в 120 лет . Ежедневные привычки этих суперстолетних поражают простотой и вместе с тем необычайной эффективностью.

Секреты долголетия: наука раскрыла невероятные привычки суперстолетних (Фото илустративное)

В Окинаве журналисты наблюдали местных долгожителей: люди утром выходят на прогулку, занимаются легкими упражнениями, общаются с соседями и родными, и никогда не спешат завтракать. В их домах царит покой и порядок , а на столе – овощи, бобовые, рыба и орехи . Никаких сложных диет или экзотических добавок – только проверенные временем продукты.

Научные исследования подтверждают, что это не случайность. Меньше калорий, но больше движения и положительного настроения – работающая формула, как показывает статистика. У этих людей всегда активная социальная жизнь: они поддерживают связь с друзьями и семьей, не остаются наедине с проблемами. Стрессов и конфликтов они избегают, и именно это помогает их организму противостоять болезням.

"Смотришь на таких людей и понимаешь, что секрет в балансе. Не нужно ничего удивительного, просто жизнь должна быть наполненной, подвижной и осмысленной", – комментирует украинский геронтолог Андрей Ковх.

Еще один удивительный момент – сон. Суперстолетние спят около семи часов , не пытаясь "настичь" часы, и при этом просыпаются энергичными. Ученые объясняют это правильной работой биоритмов и эффективным восстановлением организма.

Местные медики добавляют, что маленькие радости как бокал вина или любимый десерт также входят в их ритуал. И это не вредит здоровью, а даже поддерживает эмоциональный баланс, который так важен для долгой жизни.

По состоянию на сегодняшний день, долгожители в "голубых зонах" сохраняют активность, ведут собственное хозяйство и остаются социально интегрированными даже после столетнего возраста. Украинские ученые отмечают, что это показывает: долголетие доступно каждому , если научиться совмещать простые физические, психологические и социальные практики.

Другими словами, секрет жизни более века – это не магия, а ежедневные привычки , доступные каждому из нас. Возможно, пора пересмотреть свой день и последовать примеру тех, кто пересек отметку в 120 лет.

К слову, самым старым верифицированным человеком была Жанна Кальман (122 года, 164 дня), а самая старшая наша современница – женщина по имени Этель Катерхэм, которой более 116 лет.

