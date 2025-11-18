Вчені назвали нову дату «смерті Всесвіту»: замість вічного розширення нас очікує катастрофічний колапс

Науковці представили модель, яка кардинально змінює уявлення про майбутнє космосу. Замість нескінченного розширення, яке десятиліттями вважалося базовою космологічною концепцією, Всесвіт може перейти в фазу стрімкого стискання. Про це пише Indian Defence Review.

Відома нова дата кінця світу – що буде з людством

Команда під керівництвом С.-Г. Генрі Тая з Корнельського університету з’ясувала: темна енергія, що відповідає за розширення космосу, може бути нестабільною. Вона поступово слабшає — і приблизно через 10 млрд років процес розширення зупиниться. Після цього почнеться "зворотне розширення" — повільне стискання усього всесвіту.

За прогнозами фізиків, фінальна фаза триватиме близько дев’яти мільярдів років та завершиться сингулярністю — абсолютним колапсом, який знищить всю матерію, простір і навіть час. Цей сценарій отримав назву "Великий стиск".

Модель заснована на нових спостереженнях, зібраних проєктами Dark Energy Survey (DES) та Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) — наймасштабніших дослідженнях темної енергії в історії. Їхні дані вперше натякнули: розширення Всесвіту може не прискорюватися, а навпаки — поступово уповільнюватися.

Ключову роль у цьому процесі відіграють ультралегкі аксіони — гіпотетичні частинки, які можуть одночасно пояснювати темну матерію і впливати на темну енергію. Згідно з моделлю, зміна їх стану з часом знижує здатність темної енергії "штовхати" простір назовні.

– Коли це зміщення досягне критичної позначки, Всесвіт перестане розширюватися та почне стискатися, – пояснюють автори.

Попри шокуючі висновки, дослідники визнають: модель потребує додаткових доказів. Темна енергія залишається однією з найбільших загадок фізики, а аксіони ще не були експериментально виявлені. Проте майбутні місії NASA та ESA — SPHEREx, Euclid, а також обсерваторія Vera C. Rubin — можуть остаточно підтвердити або спростувати цей сценарій.

Поки що одне очевидно: нові дані змушують переглядати фундаментальні уявлення про те, як народився і чим завершиться наш Всесвіт.

