Ученые назвали новую дату «смерти Вселенной»: вместо вечного расширения нас ожидает катастрофический коллапс

Ученые представили модель, которая кардинально меняет представление о будущем космоса. Вместо бесконечного расширения, десятилетиями считавшегося базовой космологической концепцией, Вселенная может перейти в фазу стремительного сжатия. Об этом пишет Indian Defence Review.

Известна новая дата конца света – что будет с человечеством

Команда под руководством С.-Г. Генри Тая из Корнельского университета выяснила: темная энергия, отвечающая за расширение космоса, может оказаться нестабильной. Она постепенно ослабевает и примерно через 10 млрд лет процесс расширения остановится. После этого начнется "обратное расширение" — медленное сжатие всей вселенной.

По прогнозам физиков, финальная фаза продлится около девяти миллиардов лет и завершится сингулярностью — абсолютным коллапсом, который уничтожит всю материю, пространство и даже время. Этот сценарий получил название "Большое сжатие".

Модель основана на новых наблюдениях, собранных проектами Dark Energy Survey (DES) и Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) – наиболее масштабных исследованиях темной энергии в истории. Их данные впервые намекнули: расширение Вселенной может не ускоряться, а наоборот постепенно замедляться.

Ключевую роль в этом процессе играют ультралегкие аксионы – гипотетические частицы, которые могут одновременно объяснять темную материю и влиять на темную энергию. Согласно модели, изменение их состояния со временем снижает способность темной энергии "толкать" пространство наружу.

– Когда это смещение достигнет критической отметки, Вселенная перестанет расширяться и начнет сжиматься, – объясняют авторы.

Несмотря на шокирующие выводы, исследователи признают: модель нуждается в дополнительных доказательствах. Темная энергия остается одной из самых больших загадок физики, а аксионы еще не были экспериментально обнаружены. Однако предстоящие миссии NASA и ESA – SPHEREx, Euclid, а также обсерватория Vera C. Rubin – могут окончательно подтвердить или опровергнуть этот сценарий.

Пока одно очевидно: новые данные заставляют пересматривать фундаментальные представления о том, как родилась и чем завершится наша Вселенная.

Напомним, портал "Комментарии" ранее писал о том, что миллиардеры готовятся к концу света и уже строят себе бункеры .