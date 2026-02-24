Унікальний небесний парад 28 лютого: таке повториться лише у 2040 році

28 лютого на українців чекає рідкісне астрономічне явище — так званий парад планет. Про це повідомляють у NASA. Одразу кілька планет Сонячної системи одночасно з’являться на небі, утворивши світлову дугу. Подібна конфігурація трапляється нечасто, а в такому складі — востаннє спостерігалася понад десятиліття тому.

Коли і де дивитися

Найкращий час для спостереження — з 18:00 до 19:30, одразу після заходу сонця. Шукати планети потрібно в західній частині небосхилу.

Візуально це не буде "ідеально рівна лінія", як часто малюють у соцмережах. Насправді планети сформують витончену дугу, розташовану вздовж екліптики — уявної лінії руху Сонця по небу.

Найяскравішими будуть Венера та Юпітер — їх легко впізнати навіть без спеціальної техніки. Сатурн і Марс також можна побачити неозброєним оком за ясної погоди. А ось для спостереження Урана та Нептуна знадобиться бінокль або телескоп.

Чому це рідкісне явище

Астрономи пояснюють: планети постійно рухаються своїми орбітами, і лише зрідка їхні позиції на небі збігаються так, що здається — вони "зібралися разом". Наступний подібний парад у такій конфігурації очікується лише у 2040 році.

Такі явища не мають впливу на гравітаційний баланс Землі чи повсякденне життя, однак вони залишаються надзвичайно красивими та видовищними.

Що кажуть про це в астрології

Попри наукові пояснення, паради планет традиційно породжують хвилю обговорень у соцмережах. В астрології вважається, що масове вирівнювання планет символізує переломні моменти, завершення старих циклів і початок нових етапів. Дехто пов’язує такі дати з емоційною нестабільністю або, навпаки, із шансами для змін.

Історично паради планет часто супроводжувалися панічними настроями — від страхів щодо "кінця світу" до теорій змови. Однак астрономи наголошують: це природне явище, яке не несе загроз.

Цікаві факти про паради планет

• Повне вирівнювання всіх планет у строгій лінії практично неможливе через нахил їхніх орбіт.

• Часткові паради трапляються частіше, але великий парад із більшістю планет одночасно — рідкість.

• Найкраще такі явища видно за межами великих міст, де менше світлового забруднення.

• У давнину подібні події вважалися знаком для правителів і часто трактувалися як передвісники змін.

