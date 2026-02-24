Уникальный небесный парад 28 февраля: такое повторится только в 2040 году

28 февраля украинцев ждет редкое астрономическое явление — так называемый парад планет. Об этом сообщают в NASA. Сразу несколько планет Солнечной системы одновременно появятся на небе, образовав световую дугу. Подобная конфигурация происходит нечасто, а в таком составе — последний раз наблюдалась более десяти лет назад.

Все планеты Солнечной системы одновременно появятся на вечернем небе - когда и как наблюдать в Украине

Когда и где смотреть

Лучшее время для наблюдения — с 18:00 до 19:30, сразу после заката. Искать планеты нужно в западной части небосвода.

Зрительно это не будет "идеально ровная линия", как часто рисуют в соцсетях. На самом деле планеты сформируют изящную дугу, расположенную вдоль эклиптики — воображаемой линии движения Солнца по небу.

Самыми яркими будут Венера и Юпитер – их легко узнать даже без специальной техники. Сатурн и Марс также можно увидеть невооруженным глазом в ясную погоду. А вот для наблюдения Урана и Нептуна понадобится бинокль или телескоп.

Почему это редкое явление

Астрономы объясняют: планеты постоянно двигаются своими орбитами, и лишь изредка их позиции на небе совпадают так, что кажется – они "собрались вместе". Следующий подобный парад в такой конфигурации ожидается только в 2040 году.

Такие явления не влияют на гравитационный баланс Земли или повседневную жизнь, однако они остаются чрезвычайно красивыми и зрелищными.

Что говорят об этом в астрологии

Несмотря на научные объяснения, парады планет традиционно рождают волну обсуждений в соцсетях. В астрологии считается, что массовое выравнивание планет символизирует переломные моменты, завершение старых циклов и начало новых этапов. Некоторые связывают такие даты с эмоциональной нестабильностью или, наоборот, с шансами для перемен.

Исторически парады планет часто сопровождались паническими настроениями — от страхов по поводу "конца света" до теорий заговора. Однако астрономы подчеркивают: это природное явление, которое не несет угроз.

Интересные факты о парадах планет

• Полное выравнивание всех планет в строгой линии практически невозможно из-за наклона их орбит.

• Частичные парады встречаются чаще, но большой парад с большинством планет одновременно – редкость.

• Лучше всего такие явления видны за пределами больших городов, где меньше светового загрязнения.

• В древности подобные события считались знаком для правителей и часто трактовались как предвестники перемен.

