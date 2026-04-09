У селі під Вінницею хочуть вулицю на честь BTS: петиція вже викликала ажіотаж

У селі Вінницькі Хутори на Вінниччині з’явилася незвична ініціатива, яка вже активно обговорюється – місцеві пропонують перейменувати одну з вулиць на честь всесвітньо відомого південнокорейського гурту BTS.

Як передають "Коментарі", про це повідомляє платформа “Dem. Місцеві петиції”.

Ідея з “економічним ефектом”

Автор петиції Владислав Боднар переконаний: такий крок може бути не лише символічним, а й вигідним для громади.

За його словами, у селі є чимало шанувальників гурту, а глобальна аудиторія BTS налічує сотні мільйонів людей.

Ініціатор вважає, що поява “вулиці BTS” здатна привернути увагу туристів, зробити населений пункт більш впізнаваним і навіть принести додаткові надходження.

Що відомо про петицію

Наразі в документі не уточнюється, яку саме вулицю пропонують перейменувати.

Станом на сьогодні:

– петиція зібрала 39 підписів із необхідних 350;

– до завершення збору голосів залишається ще час;

– після досягнення порогу документ передадуть на розгляд місцевої ради.

Остаточне рішення ухвалюватимуть депутати.

Чому саме BTS

BTS – один із найпопулярніших музичних гуртів світу, заснований у 2013 році. Колектив поєднує кей-поп, хіп-хоп і попмузику та має величезну фан-базу в різних країнах.

Їхній вплив давно вийшов за межі музики – гурт формує тренди, культурні явища і навіть впливає на економіку міст, де проходять їхні концерти.

Саме на цей ефект і розраховують автори ініціативи у Вінницьких Хуторах.

Чи стане українське село “меккою” для фанатів BTS – поки що питання відкрите, але сама ідея вже викликала широкий резонанс.

