В селе под Винницей хотят улицу в честь BTS: петиция уже вызвала ажиотаж

В селе Винницкие Хутора в Винницкой области появилась необычная инициатива, которая уже активно обсуждается – местные предлагают переименовать одну из улиц в честь всемирно известной южнокорейской группы BTS.

Как передают " Комментарии ", об этом сообщает платформа "Dem. Местные петиции".

Идея с "экономическим эффектом"

Автор петиции Владислав Боднар убежден: такой шаг может быть не только символическим, но и выгодным для общества .

По его словам, в селе есть немало поклонников группы, а глобальная аудитория BTS насчитывает сотни миллионов человек.

Инициатор считает, что появление "улицы BTS" способно привлечь внимание туристов , сделать населенный пункт более узнаваемым и даже принести дополнительные поступления.

Что известно о петиции

Пока в документе не уточняется, какую именно улицу предлагают переименовать.

На сегодня:

– петиция собрала 39 подписей из необходимых 350 ;

– до завершения сбора голосов остается еще время;

– после достижения порога документ будет передан на рассмотрение местного совета.

Окончательное решение будут принимать депутаты.

Почему именно BTS

BTS – одна из самых популярных музыкальных групп мира, основанная в 2013 году. Коллектив сочетает кей-поп, хип-хоп и попмузыку и имеет огромную фан-базу в разных странах.

Их влияние давно вышло за пределы музыки – группа формирует тренды, культурные явления и даже влияет на экономику городов , где проходят их концерты.

Именно на этот эффект рассчитывают авторы инициативы в Винницких Хуторах.

Станет ли украинская деревня "меккой" для фанатов BTS — пока вопрос открыт, но сама идея уже вызвала широкий резонанс.

