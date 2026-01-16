«Ти ще не вмер?»: додаток, який щодня перевіряє, чи ви живі, став сенсацією в Китаї

У Китаї неймовірної популярності набув незвичайний додаток, який буквально перекладається як "Ти ще не вмер?". Програма Demumu має одну єдину функцію: користувачі щодня натискають кнопку "Check in today", підтверджуючи, що вони живі. Якщо протягом двох днів цього не зробити, додаток автоматично надсилає повідомлення на електронну пошту екстреного контакту з проханням перевірити стан людини особисто. Про це повідомляє ukr.media.

Китайський додаток Demumu з однією кнопкою очолив рейтинги App Store і змушує користувачів натискати на кнопку щодня

Один із розробників, відомий як Гуо, пояснив, що хотів створити щось фундаментальне, натхненний ієрархією потреб Маслоу, де базова потреба в безпеці стоїть на самому низу. У поєднанні з провокаційною назвою це принесло додатку шалений успіх, особливо серед молоді, що оцінила чорний гумор.

Додаток очолив рейтинг платних програм у китайському App Store та почав набирати популярності за кордоном, хоча розробники не витратили на рекламу ані копійки. "Ти ще не вмер?" особливо популярний серед людей, які живуть самі: у 2020 році 25,4% домогосподарств у Китаї складалися з однієї людини, тоді як у 2010 році їх було лише 14,5%.

Стрімке зростання програми привернуло увагу понад 60 інвесторів. Гуо стверджує, що деякі пропонували мільйони юанів за частку в компанії. Початкова розробка програми коштувала всього близько $200. Назва спочатку була пародією на популярний сервіс доставки їжі "Ти голодний?". Нещодавно розробники змінили назву на "Demumu" для виходу на світовий ринок, що викликало невдоволення користувачів: саме провокаційна назва стала ключовим фактором популярності додатку.

Додаток викликав як захоплення, так і дискусії: чи можна сприймати його лише як жарт із чорним гумором, чи це реальна інструментальна потреба в безпеці для людей, що живуть на самоті. Незалежно від відповіді, Demumu вже змінив уявлення про те, як технології можуть стежити за базовими потребами людини, і показав, що навіть прості ідеї іноді приносять неймовірний комерційний успіх.

