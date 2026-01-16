«Ты еще не умер?»: приложение, которое ежедневно проверяет, живы ли вы, стало сенсацией в Китае

В Китае невероятной популярностью приобрело необычное приложение, которое буквально переводится как "Ты еще не умер?". Программа Demumu имеет одну единственную функцию: пользователи ежедневно нажимают кнопку Check in today, подтверждая, что они живы. Если в течение двух дней этого не сделать, приложение автоматически посылает сообщения на электронную почту экстренного контакта с просьбой проверить состояние человека лично. Об этом сообщает ukr.media.

Китайское приложение Demumu с одной кнопкой возглавил рейтинги App Store и заставляет пользователей нажимать на кнопку каждый день

Один из разработчиков, известный как Гуо, объяснил, что хотел создать нечто фундаментальное, вдохновленное иерархией потребностей Маслоу, где базовая потребность в безопасности стоит на самом низу. В сочетании с провокационным названием это принесло приложению безумный успех, особенно среди молодежи, оценившей черный юмор.

Приложение возглавил рейтинг платных программ в китайском App Store и начал набирать популярность за рубежом, хотя разработчики не потратили на рекламу ни копейки. Ты еще не умер? особенно популярен среди людей, живущих сами: в 2020 году 25,4% домохозяйств в Китае состояли из одного человека, в то время как в 2010 году их было всего 14,5%.

Стремительный рост программы привлек внимание более 60 инвесторов. Гуо утверждает, что некоторые миллионы юаней предлагали за долю в компании. Начальная разработка программы стоила всего около $200. Название поначалу было пародией на популярный сервис доставки еды "Ты голоден?". Недавно разработчики сменили название на Demumu для выхода на мировой рынок, что вызвало недовольство пользователей: именно провокационное название стало ключевым фактором популярности приложения.

Приложение вызвало как восхищение, так и дискуссии: можно ли воспринимать его только как шутку с черным юмором, или это реальная инструментальная потребность в безопасности для людей, живущих в одиночестве. Независимо от ответа Demumu уже изменил представление о том, как технологии могут следить за базовыми потребностями человека, и показал, что даже простые идеи иногда приносят невероятный коммерческий успех.

