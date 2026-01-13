Тернопіль шокує: молода пара назвала сина Іудою, а місцевий чоловік вражає найдовшим ім’ям в Україні

У Тернополі молода пара п’ятидесятників, парафіяни церкви Oxygen, вирішила піти на безпрецедентний крок – назвати свого сина Іудою. За словами батьків, це ім’я "очорнили в історії", а його справжнє значення перекладається як "славити Господа". Мама хлопчика, Ангеліна Шевченко, зазначила, що в Україні офіційно зареєстровані лише два таких імені, одне з яких належить їхньому синові.

Батьки назвали сина Іудою (Фото з відкритих джерел)

Вибір імені викликав справжню бурю в соціальних мережах. Користувачі активно коментують, що, незважаючи на благородний переклад, для більшості людей це ім’я асоціюється з одним з найбільш негативних персонажів історії, а дитина може зіткнутися з труднощами у майбутньому.

Тернопіль, відомий своїми дивними іменами, не обмежується лише Іудою. У місті мешкає чоловік, який вразив всю країну своїм неймовірно довгим ім’ям та прізвищем: Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко. Його паспортні дані складаються майже зі 100 символів і ледве вміщуються на ID-картці.





Чоловік, якого друзі називають "Бронік", вже чотири рази змінював свої документи, збільшуючи довжину імені. Він пояснює свій вибір прагненням показати право людини на унікальність і свободу вибору. Ім’я комбінувалося за допомогою інформації з Вікіпедії, а кожна його частина має символічне значення: "Володимир" символізує мир, "грім" і "град" – стійкість та опір життєвим труднощам.

Попри неймовірну довжину, тернополянин не стикається з проблемами у державних установах і банках. Друзі та родина скорочують ім’я до "Бронік", але оригінальність та символіка залишаються незмінними. Місцеві мешканці та користувачі мережі вражені такою креативністю та сміливістю, яка демонструє, що Тернопіль продовжує бути містом, де межі фантазії та бюрократії стираються.

Ця історія підтверджує, що для тернополян ім’я – не просто формальність, а спосіб самовираження, релігійної позиції та навіть соціального протесту. В Україні такі приклади залишаються поодинокими, проте саме вони викликають найбільший резонанс у суспільстві, адже провокують дискусії про традиції, виховання та майбутнє дитини.

