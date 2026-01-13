Тернополь шокирует: молодая пара назвала сына Иудой, а местный мужчина поражает самым длинным именем в Украине

В Тернополе молодая пара пятидесятников, прихожане церкви Oxygen, решила пойти на беспрецедентный шаг – назвать своего сына Иудой . По словам родителей, это имя "очернено в истории", а его истинное значение переводится как "славить Господа". Мама мальчика, Ангелина Шевченко, отметила, что в Украине официально зарегистрированы только два таких имени, одно из которых принадлежит их сыну.

Родители назвали сына Иудой (Фото из открытых источников)

Выбор имени вызвал настоящую бурю в социальных сетях. Пользователи активно комментируют, что, несмотря на благородный перевод, для большинства людей это имя ассоциируется с одним из самых отрицательных персонажей истории, а ребенок может столкнуться с трудностями в будущем.

Тернополь, известный своими странными именами, не ограничивается только Иудой. В городе живет мужчина, поразивший всю страну своим невероятно длинным именем и фамилией: Броновогневластислав-Эдуардолеонардоконстантинослав Владимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко. Его паспортные данные состоят почти из 100 символов и едва умещаются на ID-карте.





Человек, которого друзья называют "Броник", уже четырежды менял свои документы, увеличивая длину имени. Он объясняет свой выбор стремлением показать право человека на уникальность и свободу выбора. Имя комбинировалось посредством информации из Википедии, а каждая его часть имеет символическое значение: "Владимир" символизирует мир, "гром" и "град" – устойчивость и сопротивление жизненным трудностям.

Несмотря на невероятную длину, житель Тернополя не сталкивается с проблемами в государственных учреждениях и банках. Друзья и семья сокращают имя "Броника", но оригинальность и символика остаются неизменными. Местные жители и пользователи сети удивлены такой креативностью и смелостью, которая демонстрирует, что Тернополь продолжает быть городом, где стираются границы фантазии и бюрократии.

Эта история подтверждает, что для жителей Тернополя имя – не просто формальность, а способ самовыражения, религиозной позиции и даже социального протеста. В Украине такие примеры остаются единичными, однако именно они вызывают наибольший резонанс в обществе, ведь провоцируют дискуссии о традициях, воспитании и будущем ребенка.

