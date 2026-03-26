Світ готується до найгіршого: названо 6 країн, де можна врятуватися у разі війни

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Побоювання глобального конфлікту дедалі частіше звучать не лише серед політиків, а й у повсякденному житті. Все більше людей починають замислюватися: що робити у разі масштабної війни і куди можна виїхати, щоб убезпечити себе та своїх близьких. Експерти вже назвали кілька країн, які вважаються найбільш безпечними у подібному сценарії.
Куди тікати у разі світової війни: експерти назвали 6 найбезпечніших країн
Як передають "Коментарі", про це журналістам повідомляє видання www.vg.hu.
Головні критерії відбору – географічна віддаленість від потенційних зон бойових дій, політична стабільність і здатність країни забезпечити себе ресурсами.
Йдеться не лише про безпеку, а й про можливість нормально жити навіть у кризових умовах.
Ірландія має вигідне географічне положення – вона відокремлена від континентальної Європи океаном. Країна зберігає військовий нейтралітет і має сильну економіку, що робить її привабливою навіть у складні часи.
Важливим фактором є і розвинений аграрний сектор, який гарантує продовольчу безпеку.
Швейцарія вже давно вважається символом безпеки. Вона дотримується політики нейтралітету та має унікальну інфраструктуру укриттів.
Фактично кожен мешканець країни має доступ до захисних споруд, що є критично важливим у разі війни.
Португалія розташована на крайньому заході Європи, що робить її менш вразливою до можливих конфліктів на сході континенту.
Країна також входить до числа найбільш мирних у світі, а вартість життя тут нижча, ніж у більшості європейських держав.
Ісландія – одна з найбільш ізольованих країн Європи. Її розташування в Північній Атлантиці фактично віддаляє її від будь-яких військових дій.
Крім того, країна має високий рівень довіри в суспільстві, низьку злочинність і енергетичну незалежність, що робить її максимально стійкою до криз.
Ця країна знаходиться далеко від основних геополітичних центрів. Вона відома стабільною демократією, низьким рівнем корупції та високим рівнем життя.
Однак імміграція сюди контролюється, тому переїзд потребує підготовки.
Уругвай часто називають "тихою гаванню" Латинської Америки. Це одна з найбільш стабільних країн регіону з розвиненою демократією і відносно спокійною внутрішньою ситуацією.
Важливо, що тут легше оформити документи для проживання, що може стати вирішальним фактором у кризі.
Експерти наголошують: жодна країна не може гарантувати абсолютну безпеку. Проте правильний вибір місця може значно знизити ризики.
У підсумку стає очевидно – у сучасному світі питання безпеки виходить за межі теорії і поступово переходить у практичну площину.
