Світ готується до найгіршого: названо 6 країн, де можна врятуватися у разі війни

Побоювання глобального конфлікту дедалі частіше звучать не лише серед політиків, а й у повсякденному житті. Все більше людей починають замислюватися: що робити у разі масштабної війни і куди можна виїхати, щоб убезпечити себе та своїх близьких. Експерти вже назвали кілька країн, які вважаються найбільш безпечними у подібному сценарії.

Куди тікати у разі світової війни: експерти назвали 6 найбезпечніших країн

Як передають "Коментарі", про це журналістам повідомляє видання www.vg.hu.

Чому саме ці країни

Головні критерії відбору – географічна віддаленість від потенційних зон бойових дій, політична стабільність і здатність країни забезпечити себе ресурсами.

Йдеться не лише про безпеку, а й про можливість нормально жити навіть у кризових умовах.

Ірландія – острівна стабільність

Ірландія має вигідне географічне положення – вона відокремлена від континентальної Європи океаном. Країна зберігає військовий нейтралітет і має сильну економіку, що робить її привабливою навіть у складні часи.

Важливим фактором є і розвинений аграрний сектор, який гарантує продовольчу безпеку.

Швейцарія – країна укриттів

Швейцарія вже давно вважається символом безпеки. Вона дотримується політики нейтралітету та має унікальну інфраструктуру укриттів.

Фактично кожен мешканець країни має доступ до захисних споруд, що є критично важливим у разі війни.

Португалія – далеко від епіцентру

Португалія розташована на крайньому заході Європи, що робить її менш вразливою до можливих конфліктів на сході континенту.

Країна також входить до числа найбільш мирних у світі, а вартість життя тут нижча, ніж у більшості європейських держав.

Ісландія – повна ізоляція

Ісландія – одна з найбільш ізольованих країн Європи. Її розташування в Північній Атлантиці фактично віддаляє її від будь-яких військових дій.

Крім того, країна має високий рівень довіри в суспільстві, низьку злочинність і енергетичну незалежність, що робить її максимально стійкою до криз.

Нова Зеландія – край світу

Ця країна знаходиться далеко від основних геополітичних центрів. Вона відома стабільною демократією, низьким рівнем корупції та високим рівнем життя.

Однак імміграція сюди контролюється, тому переїзд потребує підготовки.

Уругвай – несподіваний варіант

Уругвай часто називають "тихою гаванню" Латинської Америки. Це одна з найбільш стабільних країн регіону з розвиненою демократією і відносно спокійною внутрішньою ситуацією.

Важливо, що тут легше оформити документи для проживання, що може стати вирішальним фактором у кризі.

Що це означає

Експерти наголошують: жодна країна не може гарантувати абсолютну безпеку. Проте правильний вибір місця може значно знизити ризики.

У підсумку стає очевидно – у сучасному світі питання безпеки виходить за межі теорії і поступово переходить у практичну площину.

Читайте також в "Коментарях", що Китай виступив із закликом до всіх учасників конфлікту на Близькому Сході сприяти створенню передумов для реального діалогу та мирного врегулювання. У Пекіні наголошують, що подальше затягування протистояння не вигідне жодній зі сторін, зокрема ані США, ані Ірану, і лише поглиблює кризу.