Мир готовится к худшему: названы 6 стран, где можно спастись в случае войны

Опасения глобального конфликта все чаще звучат не только среди политиков, но и в повседневной жизни. Все больше людей начинают задумываться: что делать в случае масштабной войны и куда можно уехать, чтобы обезопасить себя и своих близких. Эксперты уже назвали несколько стран, считающихся наиболее безопасными в подобном сценарии.

Куда бежать в случае мировой войны: эксперты назвали 6 самых безопасных стран

Почему именно эти страны

Главные критерии отбора – географическая удаленность от потенциальных зон боевых действий, политическая устойчивость и способность страны обеспечить себя ресурсами.

Речь идет не только о безопасности, но и возможности нормально жить даже в кризисных условиях.

Ирландия – островная стабильность

У Ирландии выгодное географическое положение – она отделена от континентальной Европы океаном. Страна сохраняет военный нейтралитет и обладает сильной экономикой, что делает ее привлекательной даже в сложные времена.

Важным фактором является и развитый аграрный сектор, гарантирующий продовольственную безопасность.

Швейцария – страна укрытий

Швейцария давно считается символом безопасности. Она придерживается политики нейтралитета и имеет уникальную инфраструктуру укрытий.

Фактически каждый житель страны имеет доступ к защитным сооружениям , что критически важно в случае войны.

Португалия – далеко от эпицентра

Португалия расположена на крайнем западе Европы, что делает ее менее уязвимой к возможным конфликтам на востоке континента.

Страна также входит в число самых мирных в мире, а стоимость жизни здесь ниже, чем в большинстве европейских государств.

Исландия – полная изоляция

Исландия – одна из самых изолированных стран Европы. Ее расположение в Северной Атлантике фактически отдаляет ее от любых военных действий.

Кроме того, страна обладает высоким уровнем доверия в обществе, низкой преступностью и энергетической независимостью , что делает ее максимально устойчивой к кризисам.

Новая Зеландия – край света

Эта страна находится вдали от основных геополитических центров. Она известна стабильной демократией, низким уровнем коррупции и высоким уровнем жизни.

Однако иммиграция сюда контролируется, поэтому переезд требует подготовки.

Уругвай – неожиданный вариант

Уругвай часто называют "тихой гаванью" Латинской Америки. Это одна из наиболее стабильных стран региона с развитой демократией и относительно спокойной внутренней ситуацией.

Важно, что здесь легче оформить документы на жительство , что может стать решающим фактором в кризисе.

Что это значит

Эксперты отмечают, что ни одна страна не может гарантировать абсолютную безопасность. Однако правильный выбор места может значительно снизить риски.

В итоге становится очевидным – в современном мире вопрос безопасности выходит за пределы теории и постепенно переходит в практическую плоскость.

