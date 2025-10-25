Скільки населення планети до 2050 року житиме у містах

До 2050 року близько 70%, а це 7 мільярдів людей, проживатимуть у міських районах. Урбанізація та загальне зростання чисельності населення в світі додасть містам ще 2,5 мільярда жителів до 2050 року, прогнозують в ООН. У містах житиме 68 відсотків населення світу.

У містах житиме більшість населення світу. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що демографічний перехід – це тенденція, коли суспільства переходять від високого до низького рівня народжуваності в міру економічного розвитку. Зазвичай це супроводжується збільшенням інвестицій у людський капітал (людей) через освіту та інші зміни.

"Перша хвиля" переходу включає країни з коефіцієнтом народжуваності близько 1,2 сьогодні та старінням населення. До цієї групи належать Європа, Північна Америка, Китай, Японія та Південна Корея.

"Друга хвиля" включає інші країни Азії, Центральної та Південної Америки, Карибського басейну, Близького Сходу та Африки із середнім коефіцієнтом народжуваності вище коефіцієнта заміщення 2,1.

Очікується, що він досягне нинішнього рівня країн першої хвилі протягом 1-2 поколінь.

Країни другої хвилі хочуть накопичувати багатство, поки їхня робоча сила велика, оскільки фінансування зростання та добробуту стає складнішим через старіння населення.

Нині ж найбільш урбанізованими регіонами світу є Північна Америка (82 відсотки міського населення), Латинська Америка та Кариби (81 відсоток), а також Європа (74 відсотки). Рівень урбанізації в Азії дещо нижчий і складає 50 відсотків. В Африці в містах проживає 43 відсотки населення континенту.

