Главная Новости Общество невероятно Сколько населения планеты к 2050 году будет жить в городах
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько населения планеты к 2050 году будет жить в городах

Наибольший рост городского населения ожидается в городах Азии и Африки

25 октября 2025, 14:02
К 2050 году около 70%, а это 7 миллиардов человек, будут проживать в городских районах. Урбанизация и общий рост численности населения в мире прибавят городам еще 2,5 миллиарда жителей к 2050 году, прогнозируют ООН. В городах будут жить 68 процентов населения мира.

Сколько населения планеты к 2050 году будет жить в городах

В городах будет жить большинство населения мира. Фото: из открытых источников

Отмечается, что демографический переход – это тенденция, когда общества переходят от высокого к низкому уровню рождаемости по мере экономического развития. Обычно это сопровождается увеличением инвестиций в человеческий капитал (людей) через образование и другие изменения.

"Первая волна" перехода включает страны с коэффициентом рождаемости около 1,2 и старением населения. К этой группе относятся Европа, Северная Америка, Китай, Япония и Южная Корея.

Вторая волна включает другие страны Азии, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна, Ближнего Востока и Африки со средним коэффициентом рождаемости выше коэффициента замещения 2,1.

Ожидается, что он достигнет нынешнего уровня стран первой волны в течение 1-2 поколений.

Страны второй волны хотят накапливать богатство, пока их рабочая сила велика, поскольку финансирование роста и благосостояния становится сложнее из-за старения населения.

В настоящее время наиболее урбанизированными регионами мира являются Северная Америка (82 процента городского населения), Латинская Америка и Карибы (81 процент), а также Европа (74 процента). Уровень урбанизации в Азии несколько ниже и составляет 50 процентов. В Африке в городах проживает 43% населения континента.

Сколько населения планеты к 2050 году будет жить в городах - фото 2




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
