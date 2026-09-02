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Що чекає на Росію до кінця року: переможниця "Битви екстрасенсів" зробила несподіваний прогноз

Яна Пасинкова спрогнозувала проблеми для Росії до кінця 2026 року.

2 вересня 2026, 23:45
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Slava Kot

Українська тарологиня та переможниця 15-го сезону телепроєкту "Битва екстрасенсів" Яна Пасинкова озвучила прогноз щодо майбутнього Росії до кінця 2026 року. За її словами, країну-агресорку можуть очікувати проблеми не лише всередині держави, а й у відносинах із ключовим партнером.

Що чекає на Росію до кінця року: переможниця "Битви екстрасенсів" зробила несподіваний прогноз

Яна Пасинкова

Свої припущення Пасинкова оприлюднила на власному YouTube-каналі. Вона заявила, що путінський режим нібито може серйозно посваритися з державою, яка має для Росії особливе фінансове та стратегічне значення.

"Величезна заруба з власним найбільшим партнером. Спроба повернути довіру, бо партнер фінансово цікавий, найважливіший, я б сказала", — сказала тарологиня.

Окрім можливого дипломатичного конфлікту, Пасинкова прогнозує для Росії масштабні побутові труднощі. За її словами, йдеться про перебої з електроенергією, водою, продовольством і логістикою.

"Без світла, без води, без продовольства, без логістики будемо не тільки ми з вами", — заявила вона, описуючи своє бачення майбутнього.

Яна Пасинкова — українська тарологиня, яка здобула популярність після участі в телевізійному шоу "Битва екстрасенсів". Вона стала переможницею 15-го сезону проєкту та надалі регулярно робить прогнози щодо політичних і суспільних подій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що екстрасенс Яна Пасинкова назвала дату, коли Україна та Росія підпишуть першу угоду про перемир'я. Попри прогноз тарологині, ця дата вже минула.

Також "Кометнарі" писали, що астролог Влад Росс назвав 2027 рік можливим періодом заморозки війни в Україні, а 2029-й остаточним миром.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=RWVxbtlPcP4
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