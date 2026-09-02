Украинский тарологи победительница 15-го сезона телепроекта "Битва экстрасенсов" Яна Пасынкова озвучила прогноз по поводу будущего России до конца 2026 года. По ее словам, страну-агрессорку могут ожидать проблемы не только внутри государства, но и в отношениях с ключевым партнером.

Яна Пасынкова

Свои предположения Пасынкова обнародовала на своем YouTube-канале. Она заявила, что путинский режим якобы может серьезно поссориться с государством, имеющим для России особое финансовое и стратегическое значение.

"Огромная заруба с собственным крупнейшим партнером. Попытка вернуть доверие, потому что партнер финансово интересен, самый важный, я бы сказала", — сказала таролог.

Помимо возможного дипломатического конфликта, Пасынка прогнозирует для России масштабные бытовые трудности. По ее словам, речь идет о перебоях с электроэнергией, водой, продовольствием и логистикой.

"Без света, без воды, без продовольствия, без логистики будем не только мы с вами", – заявила она, описывая свое видение будущего.

Яна Пасинкова — украинский таролог, получившая популярность после участия в телевизионном шоу "Битва экстрасенсов". Она стала победительницей 15-го сезона проекта и в дальнейшем регулярно делает прогнозы по политическим и общественным событиям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кстрасенс Яна Пасинкова назвала дату, когда Украина и Россия подпишут первое соглашение о перемирии. Несмотря на прогноз таролога, эта дата уже прошла.

Также "Кометнари" писали, что стролог Влад Росс назвал 2027 год возможным периодом заморозки войны в Украине, а 2029-й окончательным миром.



