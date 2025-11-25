Родичі вже готувалися прощатися, але труна раптом застукотіла: у Таїланді “померла” жінка виявилася живою

У Таїланді стався приголомшливий інцидент, який уже називають "воскресінням біля вівтаря". 65-річна жінка, яку родичі вважали мертвою і привезли на кремацію, раптово постукала зсередини труни.

Медики рятують жінку, яка “ожила” просто перед кремацією.

Про це повідомляє портал Associated Press з посиланням на буддистський храм Wat Rat Prakhong Tham, де все й сталося.

За словами настоятеля, брат жінки приїхав із сусідньої провінції, аби здійснити кремацію. Він розповів, що сестра останні два роки була прикута до ліжка і кілька днів не подавала жодних ознак життя. Чоловік вирішив, що вона померла: дихання не було, реакції — теж.

Спочатку він намагався виконати її бажання — пожертвувати органи в одній із лікарень Бангкока, але через відсутність офіційного свідоцтва про смерть лікарі відмовили. Тому чоловік вирушив до місцевого храму, який проводить безкоштовні кремації для небагатих родин.

Саме в момент, коли настоятель пояснював, як оформити документи, з труни почувся глухий стукіт. Присутні завмерли, а потім миттєво відкрили віко — всередині лежала жінка з напіввідкритими очима, яка била долонею по боці труни.

Свідки стверджують, що спочатку подумали про галюцинацію:

"Ми не вірили власним очам. Вона справді рухалась", — кажуть у храмі.

Шоковану, але живу жінку терміново доправили до лікарні. Представники храму заявили, що повністю покриють її медичні витрати, оскільки родина майже не має коштів.

Лікарі припускають, що жінка перебувала у стані глибокої коми або мала рідкісний випадок поверхневого життєвого згасання — коли дихання та інші показники стають майже невимірними без спеціального обладнання.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що у Великій Британії 30-річна Мелісса Ешкрофт, яка називає себе жінкою з найбільшими природними грудьми в країні, зіткнулася з парадоксальною проблемою, попри сильний біль і медичні показання, вона не може отримати операцію зі зменшення грудей через обмеження Національної служби охорони здоров’я (NHS).