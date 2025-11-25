Родственники уже готовились прощаться, но гроб вдруг застучал: в Таиланде "умершая" женщина оказалась живой

В Таиланде произошел потрясающий инцидент, который уже называют "воскресением у алтаря". 65-летняя женщина, которую родственники считали мертвой и привезли на кремацию, внезапно постучала изнутри гроба .

Медики оказывают помощь женщине, “воскресшей” прямо перед кремацией.

Об этом сообщает портал Associated Press со ссылкой на буддистский храм Wat Rat Prakhong Tham, где все произошло.

По словам настоятеля, брат женщины приехал из соседней провинции, чтобы осуществить кремацию. Он рассказал, что сестра последние два года была прикована к постели и несколько дней не подавала никаких признаков жизни. Мужчина решил, что она умерла: дыхания не было, реакции тоже.

Сначала он пытался выполнить ее желание пожертвовать органы в одной из больниц Бангкока, но из-за отсутствия официального свидетельства о смерти врачи отказали. Поэтому мужчина отправился в местный храм, который проводит бесплатные кремации для небогатых семей.

Именно в момент, когда настоятель объяснял, как оформить документы, из гроба послышался глухой стук. Собравшиеся замерли, а затем мгновенно открыли крышку — внутри лежала женщина с полуоткрытыми глазами, которая била ладонью по стороне гроба.

Свидетели утверждают, что сначала подумали о галлюцинации:

"Мы не верили своим глазам. Она действительно двигалась", — говорят в храме.

Шокированную, но живую женщину срочно доставили в больницу. Представители храма заявили, что полностью покроют ее медицинские расходы, поскольку у семьи почти нет средств.

Врачи предполагают, что женщина находилась в состоянии глубокой запятой или имела редкий случай поверхностного жизненного затухания — когда дыхание и другие показатели становятся почти неизмеримыми без специального оборудования.

