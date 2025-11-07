Про що в дійсності думають коти: експерти вразили шокуючим відкриттям

Якщо у вас є кіт, ви, мабуть, не раз намагалися зрозуміти його думки. Цікаво, що це питання хвилює не лише власників пухнастих друзів. За даними the Spruce Pets, коти часто сприймають людей як великих “незграбних котів”, чиї дії іноді здаються їм дивними. Таку гіпотезу висунув Джон Брендшоу, автор кількох книг про котів.

Фото: з відкритих джерел

Досліджуючи історію одомашнення котів та їх взаємодію з людьми, Брендшоу зазначає, що котяча поведінка щодо людей багато в чому нагадує поведінку щодо інших котів. Наприклад, кіт може підходити до господаря з піднятим хвостом або тертися об нього, як робив би це з іншим котом. Також вони іноді “линяють” людей, подібно до того, як доглядають за котячими побратимами.

За словами видання, ваш кіт бачить вас як величезну котячу істоту, яка ходить на двох ногах, носить одяг і іноді робить дивні речі. Його цікавість полягає в тому, щоб передбачити, що ви зробите далі.

Як розпізнати настрій кота

Хоч людина ніколи не дізнається напевно, про що думає кіт, можна навчитися розуміти його емоції через мову тіла та вираз обличчя. Останні дослідження показують, що більшості людей важко розпізнати сигнали котів, але деякі ознаки все ж допомагають:

· Спокійний кіт: розслаблене тіло, вуха у нейтральному положенні, вуса розслаблені, зіниці вузькі.

· Легкий стрес: напружене тіло, відвернута голова, тіло низько до землі, вуса витягнуті вперед, зіниці трохи розширені.

· Високий стрес або страх: вуха притиснуті до голови, хвіст низько опущений, тіло щільно до землі, шерсть стирчить, зіниці дуже розширені; можливе шипіння, гарчання, удари лапами.

Навіть якщо точні думки кота залишаються загадкою, спостереження за його поведінкою дозволяє уявити, що відбувається в його розумі. Іноді він просто показує свою прихильність і любов.

Додаткові цікаві факти про котів

Якщо кіт перевертає миску з водою, це може свідчити про проблеми зі здоров’ям або особливості гідратації.

Коти, які постійно ходять за господарем, демонструють прихильність та емоційну прив’язаність, попри їхню відому незалежність.

