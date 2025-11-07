О чем действительно думают коты: эксперты поразили шокирующим открытием

Если у вас есть кот, вы, вероятно, не раз пытались понять его мысли. Интересно, что этот вопрос волнует не только владельцев пушистых друзей. По данным the Spruce Pets, коты часто воспринимают людей как больших "угловатых кошек", чьи действия иногда кажутся им странными. Такую гипотезу выдвинул Джон Брендшоу, автор нескольких книг о котах.

Фото: из открытых источников

Исследуя историю одомашнивания кошек и их взаимодействие с людьми, Брендшоу отмечает, что кошачье поведение по отношению к людям во многом напоминает поведение по отношению к другим котам. Например, кот может подходить к хозяину с приподнятым хвостом или тереться о него, как делал бы это с другим котом. Также они иногда "линяют" людей, подобно тому, как ухаживают за кошачьими собратьями.

По словам издания, ваш кот видит вас как огромное кошачье существо, которое ходит на двух ногах, носит одежду и иногда делает странные вещи. Его любопытство состоит в том, чтобы предсказать, что вы сделаете дальше.

Как распознать настроение кота

Хотя человек никогда не узнает наверняка о чем думает кот, можно научиться понимать его эмоции через язык тела и выражение лица. Последние исследования показывают, что большинству людей трудно распознать сигналы кошек, но некоторые признаки все же помогают:

· Спокойный кот: расслабленное тело, уши в нейтральном положении, усы расслаблены, зрачки узкие.

· Легкий стресс: напряженное тело, отвлеченная голова, тело низко к земле, усы вытянуты вперед, зрачки немного расширены.

· Высокий стресс или страх: уши прижаты к голове, хвост низко опущен, тело плотно к земле, шерсть торчит, зрачки очень расширены; возможно шипение, рычание, удары лапами.

Даже если точные мысли кота остаются загадкой, наблюдение за его поведением позволяет представить, что происходит в его уме. Иногда он просто показывает свою привязанность и любовь.

Дополнительные интересные факты о котах

Если кот переворачивает миску с водой, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем или особенностях гидратации.

Коты, постоянно ходящие за хозяином, демонстрируют благосклонность и эмоциональную привязанность, несмотря на их известную независимость.

