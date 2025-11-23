Приносять конфлікти та негатив: які квіти не кладуть у букети й чому їх уникають

Квіти завжди здавалися безпечним і теплим подарунком. Але, як нагадують народні прикмети, не всі рослини однаково несуть добру енергію. Деякі букети здатні ненароком притягнути у дім сварки, тривоги або навіть затяжний негатив. Ці уявлення передаються з покоління в покоління, і багато хто досі поводиться з квітами уважніше, ніж здається.

Квіти, які краще не дарувати: ці букети притягують сварки й важку енергетику

Про те, які рослини краще не дарувати, пише ТСН, і цей перелік давно став мовчазним правилом у флористиці.

Першими у "чорному списку" опиняються чорнобривці. Попри свою красу, вони вважаються символом образ і побутових дрібних конфліктів. Народ каже: подаруєш чорнобривці — принесеш у дім неприязнь.

Не менш суперечливими є білі лілії. Їхня потужна енергетика у прикметах давно пов'язана з трауром і сумом. Такі квіти традиційно несуть на поминальні ритуали, тому в букетах для живих людей їх уникають, щоб не навіювати тривоги.

Окремо згадують і каланхое в горщику. Йому приписують здатність “гасити” позитивну емоцію в домі, створювати застій та атмосферу пригніченості. Особливо це стосується великих, масивних рослин із яскравими суцвіттями.

Попри повір’я, люди часто обирають рослини інтуїтивно. Але якщо квіти — подарунок для близьких, безпечнішими вважаються тюльпани, троянди, гербери чи гіацинти. Ці види несуть легку, доброзичливу енергетику й завжди доречні.

Якщо хочете, щоб подаровані квіти справді працювали на гармонію, додайте до букета стрічку теплого кольору або кілька гілочок ароматного евкаліпта — в народі це вважається способом "очистити" енергетику та підсилити позитивний намір подарунка. Головне — даруйте квіти з добрим серцем, бо найсильніша енергія все одно виходить від вас.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що цей місяць приносить потужний злет одразу чотирьом знакам Зодіаку — удача працюватиме на них без зусиль.