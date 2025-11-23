Приносят конфликты и негативы: какие цветы не кладут в букеты и почему их избегают

Цветы всегда казались безопасным и теплым подарком. Но, как напоминают народные приметы, не все растения все равно несут хорошую энергию. Некоторые букеты способны невзначай привлечь в дом ссоры, тревоги или даже затяжной негатив. Эти представления передаются из поколения в поколение, и многие до сих пор обращаются с цветами внимательнее, чем кажется.

Цветы, которые лучше не дарить: эти букеты притягивают ссоры и тяжелую энергетику

О том, какие растения лучше не дарить, пишет ТСН, и этот список давно стал молчаливым правилом во флористике.

Первыми в "черном списке" оказываются бархатцы . Несмотря на свою красоту, они считаются символом обид и мелких конфликтов. Народ говорит: подаришь бархатцы — принесешь в дом неприязнь.

Не менее противоречивы белые лилии . Их мощная энергетика в приметах давно связана с трауром и грустью. Такие цветы традиционно несут на поминальные ритуалы, поэтому в букетах для живых людей их избегают, чтобы не внушать тревогу.

Отдельно упоминают и каланхоэ в горшке . Ему приписывают способность "гасить" положительную эмоцию в доме, создавать застой и атмосферу подавленности. Особенно это касается крупных, массивных растений с яркими соцветиями.

Несмотря на поверье, люди часто выбирают растения интуитивно. Но если цветы — подарок для близких, более безопасными считаются тюльпаны, розы, герберы или гиацинты. Эти виды несут легкую, дружелюбную энергетику и всегда уместны.

Если хотите, чтобы подаренные цветы действительно работали на гармонию, добавьте в букет ленту теплого цвета или несколько веточек ароматного эвкалипта – в народе это считается способом "очистить" энергетику и усилить положительное намерение подарка. Главное — извините цветы с добрым сердцем, потому что сильнейшая энергия все равно исходит от вас.

