Паразит, який керує поведінкою людей: вчені виявили, що змушує ризикувати і “лізти до влади”

Проніна Анна
Іноді поведінка людей або тварин виглядає нелогічною – надмірний ризик, імпульсивні рішення чи прагнення до влади. Однак нові дослідження показують, що причина може бути не лише у психології.
Токсоплазма може впливати на рішення людей і тварин: нові дані досліджень
Як передають Коментарі, вчені проаналізували вплив паразита Toxoplasma gondii і дійшли висновку: він здатен змінювати поведінку носія, впливаючи на мозок.
Toxoplasma gondii – це мікроорганізм, який розмножується в організмі котячих, зокрема домашніх котів і диких пум.
Щоб вижити, паразит “переміщується” між різними тваринами, і для цього йому потрібно змінювати їхню поведінку.
Дослідження показали, що паразит може втручатися в роботу нервової системи.
Зокрема:
– знижує страх
– підвищує схильність до ризику
– впливає на рівень дофаміну та тестостерону
У природі це допомагає паразиту поширюватися, але для носія може бути небезпечним.
У Єллоустонському національному парку вчені спостерігали за вовками, які інфікувалися через контакт із пумами.
Результати здивували навіть дослідників.
Інфіковані вовки:
– частіше залишають зграю
– швидше наважуються на ризиковані дії
– у 46 разів частіше стають ватажками
Це пояснюється тим, що паразит буквально “підштовхує” їх до домінування.
Токсоплазма поширена і серед людей – за оцінками, її носіями може бути значна частина населення.
Дослідження показують, що інфіковані люди:
– частіше потрапляють у ДТП
– більш схильні до ризикованих рішень
– частіше обирають підприємництво
Вчені припускають, що паразит може впливати на поведінку і в соціальному середовищі.
Попри отримані результати, наука поки не має повного пояснення всіх механізмів впливу.
Також немає ефективного способу повністю позбутися паразита після інфікування – він може залишатися в організмі роками.
Це дослідження вкотре доводить: поведінка людини формується не лише характером чи вихованням, а й складними біологічними процесами.
І іноді рішення, які здаються “сміливими” або “шаленими”, можуть мати зовсім інше походження.
