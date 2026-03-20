неймовірно Паразит, який керує поведінкою людей: вчені виявили, що змушує ризикувати і "лізти до влади"
Паразит, який керує поведінкою людей: вчені виявили, що змушує ризикувати і “лізти до влади”

Мікроскопічний паразит здатен змінювати мозок – і це пояснює ризиковану поведінку, яку раніше списували на характер.

20 березня 2026, 20:05
Автор:
Проніна Анна

Іноді поведінка людей або тварин виглядає нелогічною – надмірний ризик, імпульсивні рішення чи прагнення до влади. Однак нові дослідження показують, що причина може бути не лише у психології.

Токсоплазма може впливати на рішення людей і тварин: нові дані досліджень

Як передають Коментарі, вчені проаналізували вплив паразита Toxoplasma gondii і дійшли висновку: він здатен змінювати поведінку носія, впливаючи на мозок.

Що це за паразит

Toxoplasma gondii – це мікроорганізм, який розмножується в організмі котячих, зокрема домашніх котів і диких пум.

Щоб вижити, паразит “переміщується” між різними тваринами, і для цього йому потрібно змінювати їхню поведінку.

Як він впливає на мозок

Дослідження показали, що паразит може втручатися в роботу нервової системи.

Зокрема:
– знижує страх
– підвищує схильність до ризику
– впливає на рівень дофаміну та тестостерону

У природі це допомагає паразиту поширюватися, але для носія може бути небезпечним.

Що відбувається з вовками

У Єллоустонському національному парку вчені спостерігали за вовками, які інфікувалися через контакт із пумами.

Результати здивували навіть дослідників.

Інфіковані вовки:
– частіше залишають зграю
– швидше наважуються на ризиковані дії
– у 46 разів частіше стають ватажками

Це пояснюється тим, що паразит буквально “підштовхує” їх до домінування.

Що це означає для людей

Токсоплазма поширена і серед людей – за оцінками, її носіями може бути значна частина населення.

Дослідження показують, що інфіковані люди:
– частіше потрапляють у ДТП
– більш схильні до ризикованих рішень
– частіше обирають підприємництво

Вчені припускають, що паразит може впливати на поведінку і в соціальному середовищі.

Що ще не відомо

Попри отримані результати, наука поки не має повного пояснення всіх механізмів впливу.

Також немає ефективного способу повністю позбутися паразита після інфікування – він може залишатися в організмі роками.

Це дослідження вкотре доводить: поведінка людини формується не лише характером чи вихованням, а й складними біологічними процесами.

І іноді рішення, які здаються “сміливими” або “шаленими”, можуть мати зовсім інше походження.

Читайте також в "Коментарях", що деякі звички ЗОЖ насправді шкодять здоров'ю.



