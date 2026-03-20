Паразит, управляющий поведением людей: ученые обнаружили, что заставляет рисковать и "лезть к власти"

Иногда поведение людей или животных выглядит нелогичным – чрезмерный риск, импульсивные решения или стремление к власти. Однако новые исследования показывают, что причина может быть не только в психологии.

Токсоплазма может влиять на решения людей и животных: новые данные исследований

Ученые проанализировали влияние паразита Toxoplasma gondii и пришли к выводу: он способен изменять поведение носителя, воздействуя на мозг.

Что это за паразит

Toxoplasma gondii – это микроорганизм, который размножается в организме кошачьих, в частности домашних кошек и диких пум.

Чтобы выжить, паразит "перемещается" между разными животными, и для этого ему нужно изменять их поведение.

Как он влияет на мозг

Исследования показали, что паразит может вмешиваться в работу нервной системы.

В частности:

– снижает страх

– повышает склонность к риску

– влияет на уровень дофамина и тестостерона

В природе это помогает паразиту распространяться, но для носителя может оказаться опасным.

Что происходит с волками

В Йеллоустонском национальном парке ученые наблюдали за волками, которые инфицировались из-за контакта с пумами.

Результаты удивили даже исследователей.

Инфицированные волки:

– чаще покидают стаю

– скорее решаются на рискованные действия

– в 46 раз чаще становятся вожаками

Это объясняется тем, что паразит буквально подталкивает их к доминированию.

Что это значит для людей

Токсоплазма распространена и среди людей – по оценкам ее носителями может быть значительная часть населения.

Исследования показывают, что инфицированные люди:

– чаще попадают в ДТП

– более склонны к рискованным решениям

– чаще выбирают предпринимательство

Ученые предполагают, что паразит может оказывать влияние на поведение и в социальной среде.

Что еще не известно

Несмотря на полученные результаты, у науки пока нет полного объяснения всех механизмов воздействия.

Также нет эффективного способа полностью избавиться от паразита после инфицирования – он может оставаться в организме годами.

Это исследование еще раз доказывает: поведение человека формируется не только характером или воспитанием, но и сложными биологическими процессами.

И иногда решения, которые кажутся смелыми или безумными, могут иметь совсем другое происхождение.

