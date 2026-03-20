Паразит, управляющий поведением людей: ученые обнаружили, что заставляет рисковать и "лезть к власти"

Проніна Анна
Иногда поведение людей или животных выглядит нелогичным – чрезмерный риск, импульсивные решения или стремление к власти. Однако новые исследования показывают, что причина может быть не только в психологии.
Токсоплазма может влиять на решения людей и животных: новые данные исследований
Ученые проанализировали влияние паразита Toxoplasma gondii и пришли к выводу: он способен изменять поведение носителя, воздействуя на мозг.
Toxoplasma gondii – это микроорганизм, который размножается в организме кошачьих, в частности домашних кошек и диких пум.
Чтобы выжить, паразит "перемещается" между разными животными, и для этого ему нужно изменять их поведение.
Исследования показали, что паразит может вмешиваться в работу нервной системы.
В частности:
– снижает страх
– повышает склонность к риску
– влияет на уровень дофамина и тестостерона
В природе это помогает паразиту распространяться, но для носителя может оказаться опасным.
В Йеллоустонском национальном парке ученые наблюдали за волками, которые инфицировались из-за контакта с пумами.
Результаты удивили даже исследователей.
Инфицированные волки:
– чаще покидают стаю
– скорее решаются на рискованные действия
– в 46 раз чаще становятся вожаками
Это объясняется тем, что паразит буквально подталкивает их к доминированию.
Токсоплазма распространена и среди людей – по оценкам ее носителями может быть значительная часть населения.
Исследования показывают, что инфицированные люди:
– чаще попадают в ДТП
– более склонны к рискованным решениям
– чаще выбирают предпринимательство
Ученые предполагают, что паразит может оказывать влияние на поведение и в социальной среде.
Несмотря на полученные результаты, у науки пока нет полного объяснения всех механизмов воздействия.
Также нет эффективного способа полностью избавиться от паразита после инфицирования – он может оставаться в организме годами.
Это исследование еще раз доказывает: поведение человека формируется не только характером или воспитанием, но и сложными биологическими процессами.
И иногда решения, которые кажутся смелыми или безумными, могут иметь совсем другое происхождение.
