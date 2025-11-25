Нове дослідження спричинило хвилю паніки – ЕЕГ показала загадковий сплеск енергії вже після зупинки серця

Світ науки сколихнула новина, від якої холоне кров: вчені заявили, що зафіксували докази того, що “душа” або ж свідомість може залишати тіло в момент смерті. Йдеться про дивовижний сплеск мозкової активності, який виникає вже після того, як людина клінічно помирає.

Вчені шокували світ: зафіксовано момент, коли “душа” залишає тіло після смерті

Про це повідомляє Unilad – видання, що першим звернуло увагу на нові висновки дослідників.

У межах дослідження медики розмістили високочутливі датчики на мозку семи вкрай хворих пацієнтів, яким залишались лічені хвилини життя. Прилади фіксували серцебиття, тиск та роботу мозку до повного “обнулення” життєвих показників. І саме тоді електроенцефалограма раптом виявила дивний, абсолютно несподіваний сплеск енергії – тоді, коли серце вже не билося, а тиск впав до нуля.

Доктор Стюарт Гамерофф, анестезіолог і професор Університету Аризони, підтвердив: це може бути як передсмертним досвідом, так і ознакою того, що свідомість – або те, що ми називаємо “душею” – від’єднується від тіла. За його словами, цей “спалах” може бути останнім проявом свідомості перед остаточним переходом.

Вчений пояснює це з точки зору квантової теорії свідомості: мікротрубочки в мозкових клітинах можуть містити квантову інформацію, яка не зникає навіть після смерті. Вона може “повертатися” під час реанімації або – якщо пацієнта врятувати не вдається – залишатися у Всесвіті як окрема форма існування, потенційно нескінченно.

Попри сенсаційність, дослідники зазначають: найпростішим поясненням може бути і брак кисню. Але навіть це не знімає запитання, чому сплеск настільки відтворюваний і чому він з’являється після зупинки серця.

Команда підсумовує: багато родин знаходять у цих даних втіху – адже думка про те, що “щось” справді відбувається в момент смерті, допомагає пережити втрату.

