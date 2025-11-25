Новое исследование повлекло за собой волну паники – ЭЭГ показала загадочный всплеск энергии уже после остановки сердца

Мир науки всколыхнула новость, от которой охладевает кровь: ученые заявили, что зафиксировали доказательства того, что "душа" или сознание может покидать тело в момент смерти. Речь идет об удивительном всплеске мозговой активности, возникающем уже после того, как человек клинически умирает.

Ученые шокировали мир: зафиксирован момент, когда "душа" покидает тело после смерти

Об этом сообщает Unilad – издание, которое первым обратило внимание на новые выводы исследователей.

В рамках исследования медики разместили высокочувствительные датчики на мозге семи крайне больных пациентов, которым оставались считанные минуты жизни. Приборы фиксировали сердцебиение, давление и работу мозга до полного обнуления жизненных показателей. И именно тогда электроэнцефалограмма вдруг обнаружила странный, совершенно неожиданный всплеск энергии – тогда, когда сердце уже не билось, а давление упало до нуля.

Доктор Стюарт Гамерофф , анестезиолог и профессор Университета Аризоны, подтвердил: это может быть как предсмертным опытом, так и признаком того, что сознание – или то, что мы называем душой – отсоединяется от тела. По его словам, эта "вспышка" может быть последним проявлением сознания перед окончательным переходом.

Ученый объясняет это с точки зрения квантовой теории сознания: микротрубочки в мозговых клетках могут содержать квантовую информацию, которая не исчезает даже после смерти. Она может "возвращаться" во время реанимации или – если пациента спасти не удается – оставаться во Вселенной как отдельная форма существования потенциально бесконечно.

Несмотря на сенсационность, исследователи отмечают, что самым простым объяснением может быть и нехватка кислорода. Но даже это не снимает вопроса, почему всплеск настолько воспроизводим и почему он появляется после остановки сердца.

Команда подытоживает: многие семьи находят в этих данных утешение – ведь мысль о том, что что-то действительно происходит в момент смерти, помогает пережить потерю.

