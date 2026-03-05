Нострадамус передбачив війну США з Іраном ще 500 років тому: рядки з пророцтва шокували тлумачів

На тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході у світових медіа знову згадали про загадкові передбачення французького астролога XVI століття. Деякі дослідники вважають, що Мішель де Ностредам, більш відомий як Нострадамус, міг описати сучасні події ще майже пів тисячоліття тому.

Пророцтво Нострадамуса про війну США та Ірану: що написано у книзі 1555 року

Як повідомляє видання Daily Mail, інтерес до його книги "Les Prophéties" ("Пророцтва"), опублікованої у 1555 році, знову зріс після загострення напруженості між США та Іраном.

Тексти Нострадамуса написані у формі коротких віршованих катренів, які часто мають зашифровану або символічну мову. Саме тому різні дослідники інтерпретують їх по-різному.

Один із рядків, який привернув увагу тлумачів, описує появу "величезного рою бджіл", що піднімається в небі. Деякі сучасні коментатори припускають, що цей образ може символізувати безпілотники або інші сучасні види військової техніки.

Інший уривок, який активно обговорюють дослідники, говорить про тривалий конфлікт:

"Сім місяців великої війни,

люди загинуть від зла…"

Прихильники теорій про пророцтва вважають, що згадка про "сім місяців війни" може бути символічним описом затяжного конфлікту, який може розгорнутися на Близькому Сході.

Ще один катрен містить рядок:

"Коли Марс правитиме своїм шляхом серед зірок,

людська кров окропить святиню".

У цьому випадку деякі тлумачі звертають увагу на те, що Марс у римській міфології є богом війни, а тому ці слова можуть натякати на масштабні військові події.

У тексті також згадуються "три вогні, що піднімуться зі сходу", тоді як "Захід втратить своє світло в тиші". Прихильники містичних трактувань вважають, що цей образ може символізувати нову фазу глобального конфлікту.

Інтерес до цих рядків зріс після того, як у регіоні Близького Сходу різко загострилася ситуація. За повідомленнями міжнародних медіа, США та Ізраїль завдали ударів по цілях на території Ірану, зокрема по ракетних базах і військових об’єктах.

Деякі коментатори також звертають увагу на те, що Нострадамус неодноразово згадував раптові атаки, дивну зброю та великі війни, які можуть бути символічними описами подій майбутнього.

Водночас історики наголошують: тексти Нострадамуса надзвичайно абстрактні, тому їх часто можна трактувати по-різному і прив’язувати до різних історичних подій.

Попри це, інтерес до його передбачень не зникає вже кілька століть. Кожне нове глобальне потрясіння змушує людей знову перечитувати стародавні катрени і шукати у них відповіді на питання про майбутнє.

